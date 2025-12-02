В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан

В Бишкеке насмерть сбили женщину, водитель задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного УПСМ.

По ее данным, 26 ноября примерно в 7.05 на пересечении улиц Боталиева и Кызыл-Кийской совершен автонаезд на 59-летнюю сотрудницу МП «Тазалык», которая работала на участке.

«К сожалению, она скончалась в Национальном госпитале 27 ноября, не приходя в сознание. Отдел розыска УПСМ задержал водителя, причастного к происшествию. Им оказался Т.А., 1989 года рождения. Задержанный водворен в ИВС», — отметили в управлении.