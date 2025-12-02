10:39
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан

В Бишкеке насмерть сбили женщину, водитель задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного УПСМ.

По ее данным, 26 ноября примерно в 7.05 на пересечении улиц Боталиева и Кызыл-Кийской совершен автонаезд на 59-летнюю сотрудницу МП «Тазалык», которая работала на участке.

«К сожалению, она скончалась в Национальном госпитале 27 ноября, не приходя в сознание. Отдел розыска УПСМ задержал водителя, причастного к происшествию. Им оказался Т.А., 1989 года рождения. Задержанный водворен в ИВС», — отметили в управлении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353096/
просмотров: 919
Версия для печати
Материалы по теме
В США скончался 21-летний кыргызстанец Кайрат Алтынбеков, пострадавший в ДТП
В Чуйской области задержан подозреваемый в смертельном наезде на школьницу
Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре
В Бишкеке на перекрестке Токомбаева — Сухэ-Батора сбили регулировщика
В Бишкеке ночью дерево упало на машину и перекрыло улицу Элебесова
В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика
В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
В городе Ош 12-летний подросток пострадал в ДТП
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
Скоро зима. Бишкекский «Тазалык» физически не успеет охватить все улицы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с&nbsp;выборов Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке строители незаконно проникли в&nbsp;чужой дом для установки техники В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
2 декабря, вторник
10:17
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпио...
10:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
09:51
В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан
09:48
Цены на мясо искусственно завышают перекупщики — Минсельхоз
09:40
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов