В Таиланде ослабили ограничения на продажу алкоголя ради туристов

Заведения с соответствующей лицензией теперь смогут продавать алкогольные напитки с 11.00 до 00.00 без перерыва, сообщает BBC News.

Посетители также смогут допивать свой алкогольный напиток в течение часа после полуночи. Новые правила будут действовать 180 дней.

Запрет на продажу алкоголя с 14.00 до 17.00 введен в Таиланде в 1972 году. В качестве мотивации власти называли опасения, что госслужащие выпивают в середине рабочего дня, а студенты — сразу после окончания занятий.

Решение временно отменить запрет принято еще в начале ноября, а в силу оно вступило сегодня — незадолго до зимних праздников, когда в страну традиционно приезжает много туристов.

По информации ВОЗ, в Таиланде употребляют больше алкоголя, чем в других государствах Азии. В 2019-2023 годах жертвами ДТП, связанных с употреблением алкоголя, стали почти 33 тысячи человек, следует из данных Министерства здравоохранения Таиланда.