Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, продолжение мультфильма «Зверополис» и другое.

1 «Кошумча» (комедия) «Кошумча» (комедия)

Жамалбек — бедный сельский водитель, в одиночку воспитывающий дочь Мээрим. Боясь остаться одиноким, не решается отпустить ее замуж. После отказа жениху Жамалбек берется за выгодный заказ, но теряет дорогой груз и оказывается в долгах. В отчаянии он решает устроить кыз узатуу, надеясь собрать кошумча и вернуть долг.



2 «Атакебай» (комедия) «Атакебай» (комедия)

Отдыхая за городом, высокомерный бизнесмен неожиданно падает с лошади и теряет память. Он оказывается в доме простой семьи в горном селе. Сначала предпринимателю тяжело привыкнуть к деревенской жизни, но постепенно он начинает понимать истинные человеческие ценности — семью и отцовскую заботу. Однако отпустит ли его прежняя жизнь?

3 «Умри, моя любовь» (триллер) «Умри, моя любовь» (триллер)

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново, — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

4 «Зверополис 2» (мультфильм) «Зверополис 2» (мультфильм)

Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах Зверополиса.

5 «Стометровка» (аниме) «Стометровка» (аниме)

Школьник Тогаси — талантливый спринтер, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Однажды в его школу переводится Комия — бегун с железной волей, но которому не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, и их дружба постепенно превращается в соперничество. Спустя годы они вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же действительно быстрее.

6 «Сомния. Кошмар вернулся» (ужасы) «Сомния. Кошмар вернулся» (ужасы)

Таня, услышав от подружек о необычном обряде, решает в шутку призвать мистическое существо. Ходят слухи, что при появлении инкуб Бун вызывает «сонный паралич» — явление, которое знакомо многим, когда тепло не слушается и проснуться не удается, как бы этого ни хотелось. Тогда спящий находится в его власти, и Бун может сделать с ним все что угодно. Первой от жестокого чудовища погибает подруга Тани.