21:02
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, продолжение мультфильма «Зверополис» и другое.

1
«Кошумча» (комедия)

Жамалбек — бедный сельский водитель, в одиночку воспитывающий дочь Мээрим. Боясь остаться одиноким, не решается отпустить ее замуж. После отказа жениху Жамалбек берется за выгодный заказ, но теряет дорогой груз и оказывается в долгах. В отчаянии он решает устроить кыз узатуу, надеясь собрать кошумча и вернуть долг.

2
«Атакебай» (комедия)

Отдыхая за городом, высокомерный бизнесмен неожиданно падает с лошади и теряет память. Он оказывается в доме простой семьи в горном селе. Сначала предпринимателю тяжело привыкнуть к деревенской жизни, но постепенно он начинает понимать истинные человеческие ценности — семью и отцовскую заботу. Однако отпустит ли его прежняя жизнь?

3
«Умри, моя любовь» (триллер)

Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново, — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

4
«Зверополис 2» (мультфильм)

Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах Зверополиса.

5
«Стометровка» (аниме)

Школьник Тогаси — талантливый спринтер, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Однажды в его школу переводится Комия — бегун с железной волей, но которому не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, и их дружба постепенно превращается в соперничество. Спустя годы они вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же действительно быстрее.

6
«Сомния. Кошмар вернулся» (ужасы)

Таня, услышав от подружек о необычном обряде, решает в шутку призвать мистическое существо. Ходят слухи, что при появлении инкуб Бун вызывает «сонный паралич» — явление, которое знакомо многим, когда тепло не слушается и проснуться не удается, как бы этого ни хотелось. Тогда спящий находится в его власти, и Бун может сделать с ним все что угодно. Первой от жестокого чудовища погибает подруга Тани.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352408/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана
Фильм «Репортаж о Легенде» о следах древней цивилизации на Иссык-Куле оцифровали
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»
Прощай, осень! Топ-10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
Иностранцам возместят часть расходов на съемку фильмов в Узбекистане
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
В Бишкеке пройдут Дни индийского кино
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом
Бум кыргызского кино: 70 фильмов за год и рост рынка до 1,5 миллиарда сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: днем будет т...
20:58
Дайырбек Орунбеков: В крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы
20:44
Замглавы Минстроя предложил противникам реновации уехать в село или на джайлоо
20:42
Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии
20:22
Первый зарубежный апостольский визит. Папа Римский прибыл в Турцию