В Бишкеке в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Карыз» («Долг») режиссера Азамата Исмаилова.

Тилек — хитрый аферист. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Чтобы сблизиться, Тилек должен вместе с ним... пойти в мечеть. Иногда, чтобы возвратить долг, сначала нужно вернуть свою совесть.

Режиссер: Азамат Исмаилов.

Жанр: комедия, драма.

Язык: кыргызский (субтитры на русском).

Актеры: Саламат Алиев, Улан Омуралиев, Амантур Мусаев, Азим Касымов, Нуржаасын Жумагулов, Нурис Акылбеков, Жакшылык Кубатов.