В Бишкеке 4 декабря небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа и воды

10.00-00.00 — районы, ограниченные улицами Садырбаева, Ташаузской, Циолковского, Чукотской, Бакаева; Селекционной, Муромской, Биримдик, Жайыла Баатыра.

Памятные даты

День эпоса «Манас»

Фото open.kg

Цели дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в Список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

Международный день банков

В декабре 2019-го Список всемирных дней и памятных дат ООН пополнен новой датой — это Международный день банков, отмечаемый ежегодно 4 декабря.

Учреждая памятную дату, Генассамблея ООН подчеркнула признание значительного вклада целого ряда банковских структур в реализацию Программы устойчивого развития до 2030-го.

Организация признает учреждением праздника не только вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, но и огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в Узгене Ошской области. Народный артист КР. Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР. Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах. Умер 11 марта 2018-го. Родился мастер спорта СССР Абдужалил Юнусов Фото Facebook/Хуэйзў Бо – Исмаева. Абдужалил Юнусов Родился 4 декабря 1953-го в селе Кызыл Жылдыз. В 1973 году стал первым в Кыргызстане мастером спорта СССР по борьбе дзюдо, а в 1977-м — первым мастером спорта международного класса. Является также мастером спорта СССР по борьбе самбо. Четырехкратный призер чемпионатов СССР по борьбе дзюдо — в 1977, 1978, 1980 и 1983 годах. Неоднократный победитель всесоюзных и международных турниров, чемпион ДСО «Профсоюзов» и Вооруженных сил СССР, 13-кратный чемпион Киргизской ССР, мастер спорта СССР международного класса по борьбе дзюдо. Признан лучшим дзюдоистом Кыргызстана XX века. Был главным тренером национальной сборной КР по дзюдо. Умер государственный деятель Султан Ибраимов Фото из интернета. Султан Ибраимов Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области. Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов. В бытность первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций. Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным. 4 декабря 1980-го Султан Ибраимов убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате. В честь него названа улица в Бишкеке. Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.