Не допустить исчезновения исторического облика Бишкека призывает эксперт

Мэрия Бишкека провела экспертное обсуждение проекта Генерального плана развития города до 2050 года с участием как специалистов, так и всех желающих жителей столицы.

Фото иллюстративное

Один из разработчиков стратегического документа — замдиректора Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Ирина Гришечкина - перечислила основные проблемы развития столицы КР.

Отмечено, что Бишкек сталкивается с дисбалансом между ростом населения, хаотичной застройкой и нехваткой социальной инфраструктуры.

В структуре жилья преобладает индивидуальная застройка — это связано с присоединением к городу новых территорий, что увеличило площадь столицы почти в два раза, а также с наличием больших участков сельскохозяйственного назначения в черте города.

Трудовые ресурсы составляют 886 тысяч человек, занято около 600 тысяч граждн. Есть резерв рабочей силы численностью около 70 тысяч человек трудоспособного возраста.

По словам Ирины Гришечкиной, эти люди не работают, потому что не могут найти себе применения, а возможно, остаются дома с детьми, потому что остро стоит проблема с социальной инфраструктурой.

Самой острой из них является отставание строительства социальных объектов от темпов возведения жилья. Многоэтажная застройка происходит без учета потребностей в школах и больницах.

По данным экспертов, обеспеченность детскими садами в Бишкеке составляет всего 30 процентов, а школами — всего 50 процентов. Дети учатся в три смены, а бывает в четыре, пять и даже шесть смен.

Также существенно не хватает поликлиник, больниц и станций скорой помощи. Разработчики Генплана предлагают увеличить количество социальных объектов.

Признано и исчезновение исторического облика Бишкека. За последние годы город потерял 22 памятника истории, три объекта искусства и 27 памятников архитектуры. Их лишили статуса, чтобы застраивать участки новыми зданиями.

Ирина Гришечкина призывает недопустить разрушение исторического облика Бишкека.

По ее словам, в центре столицы КР другого исторического места, ансамблей средне- и малоэтажной застройки, неразрывно связанных с зелеными зонами, уже не будет. Если это будет утрачено, то восстановить не получится никогда.