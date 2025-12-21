«Синдром Гринча»: психолог объясняет, как справиться с хандрой перед Новым годом

В предновогодней суете, на фоне ярких огней и всеобщей радости, у многих людей внезапно наступает зимняя апатия и сильная грусть. Это совершенно нормальное явление, которое часто называют «синдромом Гринча».

Психолог и психиатр Республиканского центра психиатрии и наркологии Алия Ащи объяснила 24.kg: почему в декабре мы ощущаем усталость, как Instagram и токсичные родственники усиливают чувство вины, и почему зачастую лучший итог года — просто до него дожить.

— Почему именно в декабре у многих появляется ощущение усталости, пустоты и апатии? Это биология или социальное давление?

— На это влияют как социальные, так и биологические факторы. Нехватка солнца, холод, меньшее потребление свежих овощей и фруктов, богатых витаминами, снижают уровень серотонина. Отсюда осенью и зимой растет усталость, недостаток энергии, развивается апатия и снижается мотивация. Организм переключается в «энергосберегающий режим».

Празднование Нового года носит символический характер — мы делаем отчеты, закрываем циклы, собираем статистику, подводим итоги. Есть также социальные установки: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Поэтому надо быть радостным и веселым, всем купить подарки, наготовить много еды, встречать гостей. Такие факторы давят на нас и вызывают еще большую апатию, раздражение и чувство вины.

— Почему под конец года люди особенно жестко сравнивают себя с другими и своими же планами?

— Люди склонны воспринимать Новый год как точку отсчета: «Что я сделал за год?» Мозг во всем ищет смысл: он устроен так, что мы автоматически сравниваем себя с другими (это эволюционный механизм для самооценки и выживания в социуме). В конце года это проявляется особенно остро, потому что вокруг много показателей чужих достижений: успехи коллег и друзей в соцсетях, подарки, поездки. В начале года мы ставим амбициозные цели, а когда он подходит к концу, возникает внутренний конфликт: реальность часто отличается от запланированного, и мозг реагирует стрессом и самокритикой.

Социальные сети, праздники и традиции подталкивают нас к обзору года. Статусы, «итоги года» и фотографии успехов других людей усиливают чувство сравнения. Алия Ащи, психолог

— Как цифровая среда усиливает хандру?

— В соцсетях принято показывать только успех. «Итоги года» выглядят как подбор красивых фото о победах: поездках, достижениях, счастливых отношениях, подарках.

У большинства людей жизнь состоит из рутины, сложностей, пауз, но такое не выставляют напоказ. Когда человек сравнивает свою реальность с чужой, отредактированной версией, возникает ощущение, что он хуже. Это и усиливает хандру. Важно помнить, что соцсети искажают жизнь. У всех есть взлеты и падения, и это нормально.

— Как понять, что это именно предновогодняя хандра, а не признак более серьезного эмоционального состояния, например, депрессии?

— Предновогодняя хандра проявляется ближе к праздникам и проходит после отдыха.

Даже если человек испытывает усталость и раздражительность, он все равно способен получать удовольствие и выполнять рутинные дела. Настроение может меняться в зависимости от внешних обстоятельств.

Депрессия — это тяжелое психическое расстройство, требующее лечения у врача-психиатра или психотерапевта. Оно проявляется стойким снижением настроения в течение минимум двух недель.

Кроме того, у человека развивается:

ангедония, когда абсолютно ничего не радует;

анэргия, когда ощущается полный упадок сил;

появляются мысли о самоубийстве, а в тяжелых случаях — попытки.

Депрессия не проходит самостоятельно. Не бойтесь обращаться за поддержкой к близким, а при ее симптомах — к специалисту: важно не оставаться с этим один на один.

— Почему у некоторых людей в декабре обостряется чувство одиночества — даже если они не одиноки?

— Социум транслирует идею «семейности», теплых вечеров, больших компаний. Когда реальные отношения не выглядят так, как в праздничной рекламе, человек начинает ощущать диссонанс между ожиданиями и реальностью. Даже люди, находящиеся в отношениях или окруженные друзьями, могут чувствовать одиночество, когда эмоциональная связь временно ослабла или в жизни много стресса и нет сил на общение.

Из-за всей этой праздничной суеты даже самые близкие могут вызывать раздражение, отчего нервная система еще больше перегружается и к прочим негативным эмоциям добавляется еще и чувство вины. Алия Ащи, психолог

— Как справляться с «синдромом Гринча» (когда Новый год вызывает апатию, а не радость)?

— «Синдром Гринча» — бытовое определение состояния, когда праздник перестает приносить радость, а не медицинский диагноз. Это может быть следствием усталости, эмоционального выгорания, переизбытка социальных обязанностей или неприятных воспоминаний, связанных с предыдущими праздниками. Дайте себе право не испытывать радость по расписанию.

Если организм истощен, он не может «радоваться» по заказу. Уменьшите давление окружающей среды. Можно выбрать более спокойный формат праздника или сократить число мероприятий.

— Как семейные собрания, ожидания родственников и неловкие вопросы влияют на эмоциональное состояние? Как человеку защитить себя?

— Нередко семейные застолья вызывают стресс, особенно если человек сталкивается с навязчивыми вопросами о личной жизни, карьере или планах. Такие вопросы могут затрагивать чувствительные темы: самооценку, ощущение неуспешности, неудовлетворенные желания или болезненные события, о которых не хотелось бы говорить. Психика реагирует на подобное давление напряжением, раздражением или тревогой.

Важно понимать: чаще всего родственники задают такие вопросы не из желания навредить, а по привычке или от непонимания личных границ (хотя некоторые знакомые могут быть очень токсичными). Алия Ащи, психолог

— Что рекомендуется в таких ситуациях?

— Заранее подготовить несколько нейтральных ответов — «не знаю», «посмотрим», «когда будет подходящий момент». Это даст ощущение контроля и снизит напряжение.

Отвечать без агрессии, но твердо дать понять, что вопросы вам неприятны.

Осознать, что вы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям. Если у вас чего-то нет, это не говорит о том, что вы хуже остальных.

Оградиться от токсичных родственников и держаться поближе к комфортным людям.

— Что вы рекомендуете людям, которые чувствуют себя опустошенными в конце года?

— Дайте себе время на отдых, не старайтесь все успеть, не заставляйте себя веселиться через силу и разрешите себе быть неидеальным. Кроме того, отрегулируйте базовые потребности — сон, еда, личная жизнь. Если чувство пустоты продолжается долгое время и влияет на повседневность, вы всегда можете обратиться за поддержкой.

Иногда лучший итог года — просто до него дожить. Алия Ащи, психолог

— Как человеку создать собственные, здоровые ритуалы завершения года, чтобы снизить стресс?

— Самое главное — определить, чего хочется именно вам: активного или пассивного отдыха. Сделайте ритуал выполнимым, например, не «прочитать 300 страниц», а «провести тихий вечер с книгой». Чем проще — тем лучше. Обязательно наградите себя за то, что сделали это. Добавьте элемент «завершения». Это может быть письмо себе, составление реально осуществимых планов.

Можно добавить телесные ощущения через физическую активность: танцы, прогулка, теплый душ. Тело хорошо закрепляют такие действия.

Побудьте наедине с собой полчаса, без гаджетов, в полной тишине, ограничьте внешнее давление. Не надо заставлять себя делать то, на что нет ресурсов и желаний.

Даже любители праздничной атмосферы могут ощущать эмоциональный спад к концу года. Это связано с тем, что декабрь — месяц с очень высоким уровнем ожиданий и нагрузок. Парадокс в том, что именно желание все успеть и сделать «идеально», эмоционально истощает. Поэтому даже у любителей Нового года радость может сочетаться с усталостью и тревогой. Это нормально. Дайте себе передышку.

Ощущение, что вы ничего не успеваете — это не объективный показатель вашей эффективности. Алия Ащи, психолог

Чтобы справиться с этим:

разделите реальные задачи, которые нельзя перенести на следующий месяц;

уменьшите количество и масштаб планов;

не сравнивайте себя с другими, особенно в соцсетях;

добавляйте в график время для отдыха;

помните, что на самом деле Новый год такой же обычный день, как и все остальные.