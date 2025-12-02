Кабинет министров внес изменения в положение о реестре добросовестных предпринимателей Кыргызстана. Обновленный документ направлен на повышение прозрачности и доверия к бизнесу.

Согласно постановлению, вести политику по формированию реестра теперь будет уполномоченный орган по развитию предпринимательства. Реестр станет полностью электронным, а срок пребывания в нем — три года с момента внесения.

Отныне юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели смогут подать заявку, если выполняют обновленные критерии добросовестности. Среди них — отсутствие налоговой и таможенной задолженности, долгов по социальным отчислениям, а также выплата заработной платы не ниже среднемесячной по региону.

Расширен и пакет документов, который необходимо представить. Помимо регистрационных данных, предприниматели должны предоставить сведения о работниках, налогах за последние три года и справку о руководителе.

Одним из нововведений стало право добросовестных предпринимателей использовать маркировку «Ак ниет ишкер» на товарах, упаковке и рекламных материалах. Кроме того, им предоставят один раз бесплатный эфир на государственных телеканалах — в рамках согласованного медиаплана.

Бизнес также обязан ежегодно до 30 января направлять уведомление о наличии или отсутствии изменений в своей деятельности.

Постановление вступит в силу через 15 дней.