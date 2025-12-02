В Бишкеке 2 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.
Отключение света, газа и воды
-
10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Куйручук, Молдокулова, Ахунбаева; Репина, Алыбаева, Термечикова, Льва Толстого.
У кого намечается той
Кылычбек Рысалиев
Родился 2 декабря 1975 года. Президент Фонда поддержки развития туризма в КР.
Памятные даты
Международный день борьбы за отмену рабства
По данным ООН, в мире насчитывается около 50 миллионов жертв различных форм современного рабства.
Женщины и дети остаются уязвимыми в большей степени, чем мужчины.
Хотя современное рабство не имеет законодательного определения, оно используется как общий термин, охватывающий такие практики, как принудительный труд, долговая кабала, принудительный брак и торговля людьми. По сути, это относится к ситуациям эксплуатации, от которой человек не может отказаться из-за угроз, насилия, принуждения, обмана и/или злоупотребления властью.
Современное рабство существует почти во всех странах мира и пересекает этнические, культурные и религиозные границы. Более половины всех случаев принудительного труда и четверть всех случаев принудительных браков приходится на страны с доходом выше среднего или высоким доходом.
День 2D-художников
2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для него выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.
Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает не многое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.
Как подчеркивают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Назира Мамбетова
Родилась 2 декабря 1948-го в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979).
Вместе с группой молодых выпускников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей.
В кино сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла небольшие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976).
Критика отметила работу актрисы в картине «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей.
Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка».
Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев
Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана.
В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны.
Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка.
Награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием.
Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.