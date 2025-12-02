В Бишкеке 2 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Отключение света, газа и воды

10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Куйручук, Молдокулова, Ахунбаева; Репина, Алыбаева, Термечикова, Льва Толстого.

У кого намечается той

Кылычбек Рысалиев

Родился 2 декабря 1975 года. Президент Фонда поддержки развития туризма в КР.

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 50 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Женщины и дети остаются уязвимыми в большей степени, чем мужчины.

Хотя современное рабство не имеет законодательного определения, оно используется как общий термин, охватывающий такие практики, как принудительный труд, долговая кабала, принудительный брак и торговля людьми. По сути, это относится к ситуациям эксплуатации, от которой человек не может отказаться из-за угроз, насилия, принуждения, обмана и/или злоупотребления властью.

Современное рабство существует почти во всех странах мира и пересекает этнические, культурные и религиозные границы. Более половины всех случаев принудительного труда и четверть всех случаев принудительных браков приходится на страны с доходом выше среднего или высоким доходом.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Для него выбрана дата, созвучная с названием профессии: 2D — 2 December.

Как отмечают 2D-художники, от обычных художников, использующих кисть, их отличает не многое. И в том, и в другом случаях в первую очередь требуется уметь грамотно компоновать предметы, иметь представление об анатомии, обладать определенными знаниями о цветоведении и так далее.

Как подчеркивают «компьютерные» художники, в их профессии важны такие качества, как богатая фантазия, усидчивость, трудолюбие и любознательность.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Назира Мамбетова

Фото из интернета. Назира Мамбетова в фильме «Курманджан Датка»

Родилась 2 декабря 1948-го в селе Тамга Иссык-Кульской области. Заслуженная артистка Киргизской ССР (1979). Вместе с группой молодых выпуск­ников направлена в Ошский кыргызский драматический театр. С 1972 по 1980 год сыграла на сцене десятки ролей. В кино сразу выступила удачно в картине «Я Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»), создав запомнившийся зрителю образ Кадичи. Достоверно и красочно сыграла не­большие роли шаманки Гошар в фильме «Земля Санникова» (1973) и эпизоде картины «Поле Айсулу» (1976). Критика отметила работу актрисы в картине «Белый пароход» (1975) Болота Шамшиева, где она с глубоким проникновением в душевный мир забитой, униженной деспотом-мужем женщины нарисовала трагическую судьбу Бекей. Сыграла алайскую царицу в фильме «Курманджан датка». Родился генерал-полковник Абдыгул Чотбаев Фото из интернета. Абдыгул Чотбаев Родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Чуйской области. Первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана. В августе — октябре 1999-го — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой баткенской войны. Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка. Награжден орденами Красной Звезды, «Данакер», Дружбы (РФ, 2010), грамотой президиума ВС СССР, шестью медалями СССР, афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа», медалями «70 лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000», именным оружием. Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества». Куда сходить

