12:01
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество

Выборы-2025. Энергетики переходят на усиленный режим работы

В связи с досрочными парламентскими выборами энергетики Кыргызстана переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что цель — обеспечить избирателей и избирательные участки бесперебойным электроснабжением.

С 30 ноября более 1 тысячи 200 специалистов будут находиться на круглосуточном дежурстве, а 383 оперативные выездные бригады — работать в режиме повышенной готовности.

Ведомство подготовило специализированную технику и автотранспорт. В случае возникновения внештатной ситуации энергетиков обеспечили необходимым оборудованием для быстрого устранения аварийных повреждений.

Если у вас возникли проблемы или вопросы, можно обращаться по следующим номерам:

  • кол-центр: 1209, 105;
  • оператор: 0772001209, 0556001209;
  • WhatsApp: 0702001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352736/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
Оштрафован уполномоченный и вынесено предупреждение кандидату: нарушили закон
Выборы-2025. ЦИК опубликовала окончательный список избирателей
Массовые беспорядки после парламентских выборов: задержан Урмат Барыктабасов
ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР
Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников
МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей
ЦИК оштрафовала автора видео за ложную информацию о кандидате в депутаты
Выборы-2025. Курманкула Зулушева оштрафовали за нарушение предвыборной агитации
Соблюдать законы во время выборов призвало кыргызстанцев МВД
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
12:00
Мафия на границе, война двух миров и вестерн. Премьеры сериалов в декабре Мафия на границе, война двух миров и вестерн. Премьеры...
11:42
Для работы радиоэлектронных средств без помех Минцифры закупит ПО
11:24
Почти четверть читателей 24.kg против ограничения продажи алкоголя. Итоги опроса
11:19
Выборы в ЖК. Зафиксированы первые нарушения при голосовании вне помещений
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 ноября