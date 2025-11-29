Выборы-2025. Энергетики переходят на усиленный режим работы

В связи с досрочными парламентскими выборами энергетики Кыргызстана переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что цель — обеспечить избирателей и избирательные участки бесперебойным электроснабжением.
С 30 ноября более 1 тысячи 200 специалистов будут находиться на круглосуточном дежурстве, а 383 оперативные выездные бригады — работать в режиме повышенной готовности.
Ведомство подготовило специализированную технику и автотранспорт. В случае возникновения внештатной ситуации энергетиков обеспечили необходимым оборудованием для быстрого устранения аварийных повреждений.
Если у вас возникли проблемы или вопросы, можно обращаться по следующим номерам:
- кол-центр: 1209, 105;
- оператор: 0772001209, 0556001209;
- WhatsApp: 0702001209.