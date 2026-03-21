В Нооруз энергетики работают в штатном режиме. Организованы дежурные бригады

В целях обеспечения населения бесперебойным электроснабжением в праздник Нооруз все филиалы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В праздничный день во всех районных электрических сетях организовано дежурство оперативных выездных бригад, к которым присоединились ответственные лица из числа руководства филиалов.

Кроме того, для оперативного устранения аварийных ситуаций в случае отключений подготовлены спецтехника и дежурные автомашины, а бригады укомплектованы необходимым оборудованием.

Если у вас возникнут вопросы об электроснабжении, вы можете круглосуточно обращаться в кол-центр НЭСК по следующим номерам:

105;

0772001209;

0556001209;

0702001209 (WhatsApp).

Контактные номера диспетчеров филиалов: