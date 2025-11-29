12:00
Общество

Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Айтматов»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 6 и 7 декабря покажет спектакль «Айтматов». Об этом сообщили в ГНРТД.

Фантазия по произведениям писателя — это попытка осмыслить масштаб личности и наследия Чингиза Айтматова, чьи слова стали голосом целой эпохи, призывом к состраданию и размышлению. Спектакль объединяет знаковые произведения — «Плаху», «И дольше века длится день», «Белый пароход» и другие — в единую историю о судьбе и памяти.

Спектакль-ретроспектива бережно воссоздает ключевые вехи биографии мастера, пропуская их через призму его самых глубоких и пронзительных произведений.

«На протяжении всего спектакля перед зрителем разворачиваются миры, созданные Айтматовым, — миры, где человек сталкивается с жестокостью истории, ищет гармонию с природой и борется за сохранение своей души. Вы станете свидетелями судеб, известных и любимых миллионами читателей», — отметили в театре.

В спектакле занята вся труппа ГНРТД.
