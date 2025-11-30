00:37
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 ноября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

У кого намечается той

Болот Джусупбеков

Родился 30 ноября 1969 года. Первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Памятные даты

День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызской Республики 

В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации. 

Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года. 

Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей. 

Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931-м. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя Морриса, хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
