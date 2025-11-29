В Бишкеке 29 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Насирдин Исанов

Фото из интернета. Насирдин Исанов

Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.

Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990), в декабре 1990-го становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.

Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.

В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003-м установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Умер государственный деятель Умот Асымбеков

Фото из интернета. Умот Асымбеков

Родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.

1964-1970 — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.

1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР.

1978-1992 — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.

Депутат двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР.

Внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Умер 29 ноября 2016-го.

