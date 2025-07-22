Минстрой планирует закрепить в законе реновацию, но назвал это по-другому

Жогорку Кенеш в июне в первом чтении принял законопроект, закладывающий основу под реновацию. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев в своем WhatsApp-канале.

По его словам, парламентарии в спешке приняли законопроект «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности», инициированный депутатами, но написанный в стенах Министерства строительства.

«Документ вообще не говорит о какой-либо реновации, но описывает возможность реновации другими словами и терминами. Что мне не понравилось, так это то, что процесс реновации тщательно и детально не описан, а если кто не согласен с ценой на выкупаемое жилье, он может сам за свой счет нанять оценщиков», — написал Дастан Бекешев.

В законопроекте, опубликованном на сайте парламента, содержится глава под названием «Особенности реализации трансформационных процессов в градостроительстве». В ней говорится, что проекты трансформационных процессов в градостроительстве должны:

учитывать существующие исторические здания, культурные ландшафты, интегрировать памятники и исторические объекты;

сочетать модернизацию с сохранением идентичности и культурного наследия и обеспечить защиту архитектурных и исторических ценностей;

обеспечить признание культурных объектов важными для общества и вовлечение граждан в их сохранение.

В статье о компенсационном отчуждении имущества для реализации проектов трансформационных процессов в градостроительстве прописано, что «компенсация должна соответствовать рыночной стоимости имущества на момент отчуждения». Собственникам может быть предложена денежная компенсация, новое жилье или нежилое помещение взамен отчуждаемого. Новое жилье должно соответствовать по площади и качеству старому или превосходить его. Новое жилье должно быть предоставлено на той же территории или в близлежащем районе.

В законопроекте действительно содержится норма о том, что при несогласии с предлагаемой оценкой имущества собственник вправе инициировать за собственные средства оценку с привлечением независимых экспертов.

При этом там содержится норма о том, что принуждение собственника к отчуждению имущества не допускается.