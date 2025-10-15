16:41
Общество
Сюжет: Реновация в Бишкеке

Мэр Бишкека: Реновация будет только с согласия владельцев квартир

Реновация в Бишкеке неизбежна. Об этом мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил на открытой экспертной встрече, посвященной вопросам улучшения транспортной инфраструктуры.

Градоначальник озвучил позицию Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. «Реновация будет осуществляться только с согласия владельцев квартир. Этот процесс не одномоментный. Мы не можем все за раз снести и построить», — сказал он.

Айбек Джунушалиев отметил, что в новом Генплане проект реновации тоже предусмотрен, но не хаотично, а в зависимости от зонирования. И добавил, что в отдельных районах и домах она уже началась.

«Разработчики подтвердили, что Бишкек сконцентрирован в центре, и его надо разбавлять, формировать новые точки по окраинам», — заключил глава муниципалитета.

Напомним, в конце ноября 2024 года тогда еще глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил, что в 2025-м в столице планируют начать программу реновации. По его словам, государство намерено снести все дома, построенные в советское время, и заменить их современными зданиями.
