Реновация в Бишкеке. Как, по мнению депутатов, она должна проходить

Недавно Жогорку Кенеш принял новую редакцию Земельного кодекса, где более подробно расписан механизм изъятия земель для нужд государства. Законопроект вызвал большой общественный резонанс. Больше всего обеспокоены бишкекчане. По их мнению, документ написан под объявленную реновацию.

В столице даже начали собирать подписи против нового Земельного кодекса и под обращение к президенту не подписывать его. Депутат парламента Дастан Бекешев пояснил 24.kg, что новая редакция кодекса не имеет отношения к реновации. А по закону изымать земли граждан можно было всегда.

«Никто не собирается забирать у граждан земли. В новом кодексе просто подробнее расписали механизм изъятия. Вот и все», — сказал он.

Однако горожане все равно напуганы предстоящей реновацией. Правда, никаких подробностей, как это принято в последнее время, пока не последовало. Редакция 24.kg обратилась к депутатам Жогорку Кенеша от бишкекских одномандатных избирательных округов, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.

Дастан Бекешев, депутат ЖК от Октябрьского избирательного округа:

— Реновацию запускает Госархстрой (ныне Министерство строительства. — Прим. 24.kg). Они обещали опубликовать программу, как будет проходить реновация. Но все это пока в разработке. Говорить, когда будет эта реновация, пока нельзя. Это просто гадание на кофейной гуще. Напомню, реновацию предлагали еще в 2013 году. По-моему, это было предложение Омурбека Текебаева (лидер партии «Ата Мекен», ныне посол Кыргызстана в Германии. — Прим. 24.kg). Идея гражданам, конечно, не понравилась, и ближе к выборам законопроект отозвали.

Реновация нужна, так как в Бишкеке немало старых домов, которые эксплуатируют гораздо больше положенного срока. Эти дома разрушаются, и их владельцы очень ждут реновации или стройкомпанию, которая захочет возвести новый дом на месте их старого.

Есть дома, в которых потолочные перекрытия деревянные. Органы местного самоуправления не могут дать деньги гражданам на поддержку такого жилья. Почему бы не рассмотреть возможность реновации? Представьте, у вас есть, условно говоря, в таких домах 100 квадратов, вам предлагают получить 40 квадратов, но уже в новом доме с ремонтом и минимальной отделкой. Почему нет? Квартира в новом доме будет гораздо дороже стоить, чем она сейчас в нынешнем разваливающемся состоянии. Ну и надо учитывать мелкие землетрясения, которые способствуют разрушению этих домов.

Другого способа обновить старый жилой фонд нет. Дастан Бекешев

Сейчас стройфирмы не берутся сносить старые дома и возводить на их месте новые, потому что надо вести переговоры с примерно 50-100 собственниками, и инфраструктура этих домов рассчитана на два-четыре этажа. А для многоэтажного дома на его месте госорганы должны дать инфраструктуру, но, скорее всего, не дадут. Поэтому стройкомпаниям проще купить несколько частных домов, чтобы на их месте построить многоэтажку, что они и делают.

Если начнется реновация, то Министерство строительства возьмет на себя организацию встреч с гражданами. Оно же выступит гарантом того, что стройфирма не обманет. Сейчас, даже если стройкомпания придет и предложит на месте старого дома построить новый, еще не известно, доверятся ли ей жители.

Перед тем, как начать реновацию, надо написать специальный законопроект. Дастан Бекешев

Хотя кабмин может и без закона, если захочет, но тогда это будет не очень красиво, и граждане будут очень сильно возмущаться. Вообще, в других странах реновация проводится на основании закона. В этом документе должна быть подробно расписана вся процедура. Например, в Москве законопроект для реновации принимала Мосгордума.

Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК от Первомайского избирательного округа:

— В Конституции коротко и ясно написано, что за изъятое имущество полагается компенсация. Основной закон стоит выше всего.

С тех пор, как заявили о реновации, никаких попыток для ее исполнения нет. Эльвира Сурабалдиева

Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас по факту никаких официальных телодвижений я не видела. Пока переживать или радоваться поводов нет. Говорят много чего, а до дела не все доходит.

Кубанычбек Самаков, депутат ЖК от Свердловского избирательного округа:

— Реновация — это изменение облика города за счет замены ветхих зданий новыми. Если мы посмотрим на примере Москвы, то там российское правительство ежегодно выделяет несколько триллионов рублей на выкуп ветхих зданий, на переселение граждан в другие квартиры, помещения. У нас сейчас на это денег нет.

А поставить эту задачу перед стройфирмами и считать это реновацией нельзя. Ведь стройкомпании и так сейчас проводят эту работу: скупают старые дома и на их месте строят новые. Но только там, где им выгодно. Массово скупать и обновлять дома они не станут.

Это бизнесмены, люди, которые считают деньги. Если поставить перед стройфирмой задачу на месте определенного дома построить новый, то при выкупе будут большие проблемы. Владельцы будут запрашивать суммы, будто у них золотые квартиры.

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Еще одна проблема — у всех старых домов придомовой участок составляет от 10 до 20 соток, а строить высотное здание там невозможно. Тем более сейчас ввели правила, по которым стройкомпания должна при возведении предусмотреть парковочное место на каждую квартиру, а не как раньше — 10 парковочных мест на дом. Соответственно, под многоэтажку надо выкупать не один дом. Это может быть невыгодно. Ведь стройфирма должна не только покрыть расходы на выкуп дома, но и получить прибыль.

А вообще, реновация должна быть, потому что у нас в городе дома, которые должны были эксплуатировать 40-50 лет, стоят в два раза больше. Есть дома, которые стоят больше века, их надо снести. Но, я думаю, это рыночные отношения людей и строительных компаний. Диктовать должен рынок. Государство, не имея больших денег, вмешиваться не должно.

Три нардепа сходятся в одном: пока беспокоиться по поводу реновации рано. И еще они сомневаются в том, что это будет в ближайшем будущем.