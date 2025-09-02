10:26
Сюжет: Реновация в Бишкеке

Дастан Бекешев озвучил предложения к законопроекту о реновации

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев во избежание мошенничества в строительном бизнесе и нарушения прав дольщиков озвучил предложения к законопроекту о реновации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дастана Бекешева
Фото Дастана Бекешева

«Многих волнует вопрос, как и когда будет проходить реновация? Я напомню, в Жогорку Кенеше законопроект «Об основах градостроительства, архитектурной и строительной деятельности» инициировали депутаты, обладающие строительным бизнесом и он прошел первое чтение. Этим законопроектом хотят объединить все законы, регулирующие строительную сферу и легализовать процесс реновации», — написал он.

Депутат внес предложения:

1) Получить согласие 95 процентов собственников и создать компенсационный фонд в размере рыночной стоимости сносимого жилья.

2) Организовать публичное обсуждение реновации того или иного дома.

3) По Бишкеку — реновация должна утверждаться отдельным законом, так как столица имеет особый правовой статус.

4) Обязать строительные компании сформировать уставный капитал в размере 100 миллионов сомов, регистрировать проект будущего дома с указанием количества и площадей жилых и нежилых помещений, регистрировать договоры с дольщиками в Госкадастре, осуществлять сделки в безналичной форме.

5) Собственник земельного участка, совместно участвующий в строительстве многоквартирного дома, должен нести солидарную (совместную) ответственность со строительной компанией.

6) Кабинет министров вправе вводить внешнее управление в строительную компанию, которая более года не выполняет своих обязательств перед дольщиками.

7) Кабмин должен легализовать многоквартирные дома, которые не сданы в эксплуатацию, но в которых уже живут граждане.
