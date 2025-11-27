16:23
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Общество

Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют отменить денежные «подарки» для мигрантов за рождение ребенка. Сейчас выплата «Расту в Югре» доступна всем семьям, которые живут в регионе, и составляет 20 тысяч рублей. Законопроект с вышеупомянутым предложением разработал департамент соцразвития округа, сообщило издание «Аргументы недели».

Согласно законопроекту, мигрантам также могут перестать выплачивать пособия и деньги, которые направляют на помощь семьям. По данным СМИ, на выплаты для приезжих регион потратил 23 миллиона рублей. Если законопроект примут, это сэкономит около 8 миллионов рублей регионального бюджета.

Напомним, недавно в ХМАО расширили список запретов на работу в определенных сферах для мигрантов. Иностранцы теперь не смогут трудиться в общепите, такси и курьерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352446/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек
Школы России будут сообщать в МВД о зачислении детей-мигрантов
Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии
В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы
В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
Кыргызстанца арестовали в России за двойное нарушение запрета на въезд
Число въехавших в Россию мигрантов сократилось на 1 миллион
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
Бизнес
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
27 ноября, четверг
16:09
Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти вдвое Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти...
15:56
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
15:41
Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре
15:40
Саммит ОДКБ в Бишкеке: лидеры подписали 15 ключевых документов
15:37
В Кызыл-Кие оштрафовали стройкомпанию. Не соблюдала технику безопасности