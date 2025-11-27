Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют отменить денежные «подарки» для мигрантов за рождение ребенка. Сейчас выплата «Расту в Югре» доступна всем семьям, которые живут в регионе, и составляет 20 тысяч рублей. Законопроект с вышеупомянутым предложением разработал департамент соцразвития округа, сообщило издание «Аргументы недели».

Согласно законопроекту, мигрантам также могут перестать выплачивать пособия и деньги, которые направляют на помощь семьям. По данным СМИ, на выплаты для приезжих регион потратил 23 миллиона рублей. Если законопроект примут, это сэкономит около 8 миллионов рублей регионального бюджета.

Напомним, недавно в ХМАО расширили список запретов на работу в определенных сферах для мигрантов. Иностранцы теперь не смогут трудиться в общепите, такси и курьерами.