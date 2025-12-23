Дорогу, ведущую к Бишкекскому санитарному полигону, отремонтируют: кто подрядчик

Дорогу, ведущую к Бишкекскому санитарному полигону, отремонтируют. Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение, определив подрядчика.

Отмечается, что трассу ждет капитальный ремонт. Согласно документу, муниципальная администрация по Первомайскому району определена заказчиком работ на участке от контрольно-пропускного пункта МП «Бишкекский санитарный полигон» до территории технологического комплекса, возведенного в рамках инвестиционного проекта «Производство электроэнергии на основе утилизации отходов в столице».

Поставщиком и подрядчиком работ по капитальному ремонту дороги определено ОсОО «Даймонд Дор Строй».