Общество

Дробильное оборудование хочет закупить Бишкекский санитарный полигон

Дробильное оборудование для переработки отходов хочет закупить Бишкекский санитарный полигон. Муниципальное предприятие объявило тендер на закупку техники, сообщается на портале госзакупок.

На эти цели планируется потратить 27 миллионов 870 тысяч 333 сома.

Закупка проводится стандартным способом с неограниченным методом участия. Заявки принимаются до 12 января 2026 года.

К участникам закупки предъявлены расширенные квалификационные требования. Поставщик должен иметь опыт выполнения не менее двух схожих поставок на сумму не ниже планируемой, подтвердить отсутствие задолженности по налогам и взносам в Соцфонд, а также представить документы о юридическом статусе и бенефициарных владельцах. Отдельным условием является наличие письма от производителя, подтверждающего право реализации оборудования в Кыргызстане либо статус официального дилера или дистрибьютора с правом дальнейшего сервисного обслуживания.
