Мусороперерабатывающий завод запустят в декабре. Президенту показали стройку

Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке будет запущен в декабре этого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.









По его словам, строительство завода по производству электроэнергии на основе переработки твердых бытовых отходов будет завершено в конце 2025 года.

Он добавил, что сегодня Садыр Жапаров посетил санитарный полигон Бишкека.

Президента проинформировали о том, что реализация проекта позволит решить проблему переработки мусора и обеспечить дополнительную выработку электроэнергии.

«По информации руководства мэрии Бишкека предприятие не имеет аналогов во всем Центральноазиатском регионе. Завод будет перерабатывать 1 тысячу тонн отходов в сутки, а его мощность составит 30 мегаватт в час электроэнергии. В дальнейшем планируется увеличение перерабатываемого объема до 3 тысяч тонн в сутки», — написал Аскат Алагозов.

Он также отметил, что Садыр Жапаров подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков строительства, качества выполняемых работ и требований экологической безопасности.

По мнению главы государства, реализация данного проекта станет важным шагом на пути к устойчивому развитию столицы и улучшению экологической ситуации в городе.