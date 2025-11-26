Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств

Импортерам лекарственных средств для медицинского применения напоминают, что решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года утверждены правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

До 31 декабря 2025 года лекарственные препараты, зарегистрированные ранее в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, должны быть приведены в соответствие с требованиями международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС.

Положением о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных средств установлено, что помещение зарегистрированных лекарственных средств под таможенные процедуры (выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, реимпорта и отказа в пользу государства) осуществляется при представлении таможенному органу сведений о включении лекарственного средства в реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС либо в соответствующий государственный реестр лекарственных средств государства-члена ЕАЭС.

Выпуск препаратов возможен при наличии действующей записи в реестре.