15:32
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств

Импортерам лекарственных средств для медицинского применения напоминают, что решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года утверждены правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

До 31 декабря 2025 года лекарственные препараты, зарегистрированные ранее в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС, должны быть приведены в соответствие с требованиями международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС.

Положением о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных средств установлено, что помещение зарегистрированных лекарственных средств под таможенные процедуры (выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, реимпорта и отказа в пользу государства) осуществляется при представлении таможенному органу сведений о включении лекарственного средства в реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС либо в соответствующий государственный реестр лекарственных средств государства-члена ЕАЭС.

Выпуск препаратов возможен при наличии действующей записи в реестре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352269/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
В КР обсуждают изменения в порядок учета импортных товаров в рамках ЕАЭС
«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России
Транзит новых легковых авто через Кыргызстан в РФ сократился на 52,5 процента
Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго
Кабмин меняет правила для большегрузов: спецразрешения ускорят, штрафы повысят
Ввоз товаров из Кыргызстана без маркировки: сколько авто с грузом въехало в РФ
Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
Таможня РФ просит декларантов ЕАЭС ответственно выполнять обязательные процедуры
В Кыргызстане вводят ускоренную и автоматическую регистрацию лекарств
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
15:22
Больница скорой медпомощи получила реабилитационное оборудование Больница скорой медпомощи получила реабилитационное обо...
15:12
Жапаров Путину: Россия остается нашим союзником и стратегическим партнером
15:05
Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
15:04
Почти 800 тысяч кыргызстанцев получили 63,2 миллиарда сомов микрокредитов
15:00
Как прошел концерт Тимати в Бишкеке