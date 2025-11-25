20:54
Общество

В городе Ош появился новый парк

В Оше появился новый парк. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, парк «Сайран» расположился на улице Курманджан Датки.

«В новом парке есть сцена, удобные скамейки, беседки и детские площадки. Там проложили тротуары, установили фонари и декоративную арку. Предусмотрены пункт милиции и туалеты. Раньше на этом месте были кафе, рестораны и торговые центры. По инициативе мэра Женишбека Токторбаева территорию очистили от лишних сооружений, теперь этот парк станет любимым местом горожан», — говорится в сообщении.
