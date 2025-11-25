В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева

В городе Ош две отремонтированные улицы объединили и присвоили им имя казахского поэта Абая Кунанбаева. Сегодня состоялось торжественное открытие нового сквера, музея и памятника, посвященных классику казахской литературы, сообщила пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Оша. В Оше крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева

В церемонии участвовали мэр города Женишбек Токторбаев, руководство полномочного представительства президента в Ошской области, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, генеральный консул РК в Оше Мухтар Карибай и жители города.Новый сквер занимает площадь 2 тысячи 858 квадратных метров. На территории установили памятник и музей, обустроили места для отдыха, уложили тротуарную плитку, провели освещение и озеленение.

Бюст Абая и сам парк обозначили как символ дружбы двух народов и важное культурное пространство для молодежи.