16:20
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева

В городе Ош две отремонтированные улицы объединили и присвоили им имя казахского поэта Абая Кунанбаева. Сегодня состоялось торжественное открытие нового сквера, музея и памятника, посвященных классику казахской литературы, сообщила пресс-служба мэрии.

В церемонии участвовали мэр города Женишбек Токторбаев, руководство полномочного представительства президента в Ошской области, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, генеральный консул РК в Оше Мухтар Карибай и жители города.
мэрии Оша
Фото мэрии Оша. В Оше крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
Новый сквер занимает площадь 2 тысячи 858 квадратных метров. На территории установили памятник и музей, обустроили места для отдыха, уложили тротуарную плитку, провели освещение и озеленение.

Бюст Абая и сам парк обозначили как символ дружбы двух народов и важное культурное пространство для молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352196/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»
В КР заасфальтировано более 1,4 тысячи километров дорог — рекордный показатель
В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
В Казахстане изменили некоторые Правила дорожного движения: что важно знать
Дорога у ЦУМа «сузилась»? В мэрии объяснили, что это оптический обман
Гонконгский грипп. Минздрав Казахстана рекомендует избегать людные места
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Железнодорожный переезд в селе Беловодском закроют 20 ноября
Границы буферной зоны горы Сулайман-Тоо в Оше хотят изменить и облагородить
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
25 ноября, вторник
16:06
Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления протезов нуждающимся Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления пр...
15:56
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим
15:51
Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
15:36
В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
15:28
Начался эпидсезон гриппа. Рекомендации медиков