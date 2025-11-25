14:55
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме

Кыргызстанские производители рыбы, экспортирующие рыбу в Россию, бьют тревогу в связи с тем, что с недавних пор столкнулись с серьезными проблемами в своей деятельности. Представитель ОсОО «Тянь-Шань форель» Андрей Назаров обратился к руководству профильных государственных органов и СМИ с просьбой помочь в разрешении сложившейся критической ситуации.

Он рассказал, что на протяжении последних десяти дней участились случаи задержки их грузов со стороны Россельхознадзора, чрезмерных проверок и создания необоснованных препятствий.

«В результате наша продукция не поступает на рынок вовремя, что приводит к искусственному снижению ее стоимости с каждым днем. Если с летних месяцев рыба, произведенная в КР, продавалась в среднем по 650-700 рублей за килограмм, то из-за последних препятствий ее цена снизилась до 500 рублей.

В то же время оптовая стоимость рыбы в РФ составляет 1,2 тысячи рублей. А в преддверии Нового года ожидается ее увеличение до 1,5 тысячи рублей. В такой выгодный период задержка наших поставок выглядит как специально созданная схема, вынуждающая нас продавать продукцию по заниженным ценам. Как производители, мы уже неоднократно сталкивались с подобной ситуацией. Откровенно говоря, со стороны Россельхознадзора действует коррупционная схема», — считает Андрей Назаров.

Он отмечает, что на данный момент у Россельхознадзора имеется посредническая компания — ООО «Юнифрост», которая фактически монополизировала экспорт рыбы и получила особые условия.

«Только продукция, которую производители вынуждены реализовывать этой компании по заниженным ценам, проходит без препятствий, тогда как те, кто пытается осуществлять прямые поставки в другие направления, постоянно сталкиваются с трудностями и под различными предлогами получают возврат груза.

Такое положение несет угрозу не только нам, но и всей рыбной отрасли Кыргызстана. Если данные препятствия сохранятся, производство может остановиться, хозяйства окажутся в убытках, а некоторые — на грани банкротства. Под угрозой оказывается и будущее нашей отрасли.

Мы высоко ценим экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Однако, несмотря на наше членство в Евразийском экономическом союзе, продолжение подобной практики вынуждает производителей рассматривать альтернативные рынки, особенно направление в Китай. Зависимость от одного рынка делает нас уязвимыми к подобному давлению. После таких препятствий невольно возникает вопрос: какую выгоду получила КР, присоединившись к ЕАЭС?» — задается вопросом экспортер.

В связи с этим экспортеры просят рассмотреть данный вопрос на государственном уровне и обеспечить справедливые условия для их деятельности. «Мы хотим работать в рамках закона и вносить вклад в экономику страны, но существующие барьеры лишают нас такой возможности», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352186/
