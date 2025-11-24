23:07
Общество

На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения

25-27 ноября в связи с очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также с государственным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на трассах аэропорт «Манас» — Бишкек и Иссык-Ата — Бишкек будут введены временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, движение на этих участках будет периодически ограничиваться и временно закрываться.

«Кроме того, школы в Сокулукском, Аламединском и Иссык-Атинском районах временно перейдут на онлайн-обучение. Просим вас с пониманием отнестись к данным мерам, а также соблюдать общественный порядок и правила дорожной безопасности», — говорится в сообщении.
