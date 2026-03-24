Зарплата медсестер в Кыргызстане вырастет почти в три раза. Об этом в программе «Элден собол» агентства «Кабар» сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Клара Осконбаева.

По ее словам, если сейчас базовый оклад медсестры без стажа и надбавок составляет 11 тысяч 968 сомов, то с 1 апреля он повысится до 19 тысяч 360 сомов. К этой сумме будет добавлена президентская компенсация в размере 15 тысяч сомов за одну ставку.

«Таким образом будет начислено 36 тысяч сомов, а на руки медсестра получит 29 тысяч. То есть зарплата медсестер увеличится почти втрое», — сказала Клара Осконбаева.

Она отметила, что с 1 апреля 2026 года в среднем медработников ждет 100-процентное повышение зарплаты, но у некоторых возможно больше, у некоторых — меньше.