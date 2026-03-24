Общество

Зарплата медсестер в Кыргызстане вырастет почти в три раза

Зарплата медсестер в Кыргызстане вырастет почти в три раза. Об этом в программе «Элден собол» агентства «Кабар» сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Клара Осконбаева.

Читайте по теме
Повышение зарплаты. Врачам и учителям хотят установить президентскую компенсацию

По ее словам, если сейчас базовый оклад медсестры без стажа и надбавок составляет 11 тысяч 968 сомов, то с 1 апреля он повысится до 19 тысяч 360 сомов. К этой сумме будет добавлена президентская компенсация в размере 15 тысяч сомов за одну ставку.

«Таким образом будет начислено 36 тысяч сомов, а на руки медсестра получит 29 тысяч. То есть зарплата медсестер увеличится почти втрое», — сказала Клара Осконбаева.

Она отметила, что с 1 апреля 2026 года в среднем медработников ждет 100-процентное повышение зарплаты, но у некоторых возможно больше, у некоторых — меньше.
Материалы по теме
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
Повышение зарплаты. Врачам и учителям хотят установить президентскую компенсацию
В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку
С 1 апреля работникам соцсферы повысят зарплату на 50 процентов — глава кабмина
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана
Медикам Кыргызстана повысят зарплату на 50 процентов с апреля 2026 года
Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы
Задержан милиционер, ударивший девушку в ГЭС-5 и год назад напавший на врача
Милиционера, напавшего год назад на медика, обвинили в попытке изнасилования
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
