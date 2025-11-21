Более 8 миллионов сомов выделили малообеспеченным в Бишкеке на покупку угля

Малообеспеченные семьи в Бишкеке получили денежную компенсацию на приобретение твердого топлива к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщил заместитель мэра по вопросам топливно-энергетического комплекса Нургазы Курманбеков.

По его словам, всего для 1 тысячи 427 малоимущих семей и двух организаций из бюджета выделено более 8,6 миллиона сомов. Средства полностью перечислены.

Ранее сообщалось, что денежная компенсация вместо предоставления угля составляет 6 тысяч сомов. Для одиноких пенсионеров и граждан, нуждающихся в постороннем уходе, предусмотрены дополнительные выплаты от 700 до 900 сомов на доставку топлива.