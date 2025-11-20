Климатический саммит COP31 в 2026 году пройдет в Турции

Ежегодный климатический саммит ООН в 2026-м пройдет в Турции. Об этом пишет Reuters.

Ввиду того, что две страны претендовали на проведение саммита и отказались уступать, руководство решило провести конференцию в Анталье, но дать право председательствования Австралии. У обоих государств есть ровно год на подготовку к мероприятию.

Отмечается, что Австралия представила свою заявку как «Тихоокеанский COP» в сотрудничестве с островными государствами, акцентируя внимание на их высокой уязвимости перед изменениями климата и поднятием уровня моря. На подготовку к саммиту Австралия уже вложила примерно $4,5 миллиона, рассчитывая заручиться поддержкой большого количества стран.

Турция, которая примет COP31, заявила, что, будучи республикой с развивающейся экономикой, намерена продвигать идеи солидарности между развитыми и развивающимися государствами, сделав мероприятие более всеобъемлющим, а не ограниченным региональным форматом.

Сейчас COP30 проходит в Белене (Бразилия). Ежегодно страны обсуждают, как бороться с изменением климата, сокращать выбросы и поддерживать уязвимые государства.