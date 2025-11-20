19:33
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

Климатический саммит COP31 в 2026 году пройдет в Турции

Фото из интернета. COP30 в Бразилии

Ежегодный климатический саммит ООН в 2026-м пройдет в Турции. Об этом пишет Reuters.

Ввиду того, что две страны претендовали на проведение саммита и отказались уступать, руководство решило провести конференцию в Анталье, но дать право председательствования Австралии. У обоих государств есть ровно год на подготовку к мероприятию.

Отмечается, что Австралия представила свою заявку как «Тихоокеанский COP» в сотрудничестве с островными государствами, акцентируя внимание на их высокой уязвимости перед изменениями климата и поднятием уровня моря. На подготовку к саммиту Австралия уже вложила примерно $4,5 миллиона, рассчитывая заручиться поддержкой большого количества стран.

Турция, которая примет COP31, заявила, что, будучи республикой с развивающейся экономикой, намерена продвигать идеи солидарности между развитыми и развивающимися государствами, сделав мероприятие более всеобъемлющим, а не ограниченным региональным форматом.

Сейчас COP30 проходит в Белене (Бразилия). Ежегодно страны обсуждают, как бороться с изменением климата, сокращать выбросы и поддерживать уязвимые государства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351662/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Байсалов: Кыргызстан — мировой лидер по сокращению выбросов парниковых газов
Война в Украине отравляет природу и негативно влияет на мировой климат — IGGAW
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Корея заинтересована в совместных с Кыргызстаном проектах по климату и воде
Кыргызстан нацелен на сокращение парниковых выбросов на 16 процентов к 2030 году
Чистую окружающую среду правом человека провозгласил Международный суд ООН
За 10 лет в КР привлечено $0,62 миллиарда на климатические проекты
Кабмин одобрил страновую программу по вопросам климатического финансирования
Пыль, жара, мороз: как климат КР подтолкнул парня из Нооката на стартап в США
КР организовала тематическое мероприятие на Боннской конференции ООН по климату
Популярные новости
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
19:20
Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «История будущего» в Сочи Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «Ис...
19:00
KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок
18:42
АБР инвестирует более $10 миллиардов в страны Центральной Азии
18:30
Садыр Жапаров наградил генсека ОДКБ орденом «Достук»
18:26
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) проиграла товарищеский матч Испании