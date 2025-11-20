ЮНИСЕФ открыл в Кыргызстане бизнес-совет для защиты прав детей

ЮНИСЕФ в Кыргызстане объявил о создании Делового консультативного совета по вопросам детей — новой платформы, которая объединит ведущие компании, приверженные продвижению прав детей в стране. Об этом сообщили в организации.
Партнерство является частью глобальной работы ЮНИСЕФ, направленной на обеспечение того, чтобы права детей были защищены и учитывались в приоритетном порядке на рабочих местах, рынках и в обществе в целом.
Отмечается, что в рамках совета ведущие компании смогут координировать усилия, обмениваться лучшими практиками и работать совместно с ЮНИСЕФ для продвижения прав детей в стране. Члены совета также смогут вносить свой вклад в решение таких важных вопросов, как безопасность детей, инклюзивное образование, питание, цифровая защита и создание благоприятных условий труда для семей.
В ходе мероприятия ЮНИСЕФ представил данные и аналитические материалы по ключевым вопросам, влияющим на положение детей в Кыргызстане, включая детскую бедность, результаты обучения, инклюзию детей с инвалидностью, питание и цифровую безопасность.