ЮНИСЕФ открыл в Кыргызстане бизнес-совет для защиты прав детей

ЮНИСЕФ в Кыргызстане объявил о создании Делового консультативного совета по вопросам детей — новой платформы, которая объединит ведущие компании, приверженные продвижению прав детей в стране. Об этом сообщили в организации.

Партнерство является частью глобальной работы ЮНИСЕФ, направленной на обеспечение того, чтобы права детей были защищены и учитывались в приоритетном порядке на рабочих местах, рынках и в обществе в целом.

Отмечается, что в рамках совета ведущие компании смогут координировать усилия, обмениваться лучшими практиками и работать совместно с ЮНИСЕФ для продвижения прав детей в стране. Члены совета также смогут вносить свой вклад в решение таких важных вопросов, как безопасность детей, инклюзивное образование, питание, цифровая защита и создание благоприятных условий труда для семей.

«Бизнес формирует мир, в котором растут дети — от работы их родителей до продуктов, которые они используют, и информации, которую они видят. ЮНИСЕФ в Кыргызстане гордится партнерством с ведущими компаниями страны в продвижении прав детей и создании новых возможностей для их развития. Я рад, что так много компаний готовы сделать решительный шаг к построению более безопасной, справедливой и благоприятной среды для каждого ребенка», — сказал представитель ЮНИСЕФ в КР Самман Тапа.

В ходе мероприятия ЮНИСЕФ представил данные и аналитические материалы по ключевым вопросам, влияющим на положение детей в Кыргызстане, включая детскую бедность, результаты обучения, инклюзию детей с инвалидностью, питание и цифровую безопасность.