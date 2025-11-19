12:45
Общество

Верховный суд рассмотрит заявление о проверке кандидатов на знание госязыка

Сегодня Верховный суд рассмотрит заявление лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Как сообщил политик в социальных сетях, ранее Административный суд Бишкека не принял его заявление, а Верховный назначил рассмотрение на 15.00. В ВС КР информацию подтвердили.

Темирлан Султанбеков требует, чтобы ЦИК отменила регистрацию кандидатов в депутаты и проверила их на знание государственного языка.

«Недавно принят новый закон о выборах депутатов, где одним из основных критериев для кандидатов является обязательное знание государственного языка. Почему Центризбирком зарегистрировал их, не проведя экзамен на знание языка?» — написал он.

Председатель избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров рассказал 24.kg, почему кандидатов в депутаты не проверяли на знание языка.

Читайте по теме
Обязать чиновников знать кыргызский. Парламент одобрил законопроекты о госязыке

«В конституционном законе о госязыке есть норма о том, что депутаты Жогорку Кенеша должны владеть государственным языком. И там же есть норма о том, что уровень знания государственного языка определяется кабинетом министров. В требованиях к претендентам есть пункт о госязыке, но нет уточнения об уровне. Мы не можем требовать от кандидатов сертификат об уровне знания государственного языка, если этот уровень не определен», — объяснил он.

Ранее заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов сообщал, что на предстоящих парламентских выборах проверку кандидатов в депутаты на знание государственного языка проводить не будут. 

Напомним, 30 ноября состоятся досрочные выборы в ЖК. Согласно новым правилам, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах, по трое от каждого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351464/
просмотров: 398
