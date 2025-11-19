В Кыргызстане открыт центр по исследованию загрязнения атмосферного воздуха

На базе Ошского государственного университета открылся межведомственный научный центр IRCAPS, который будет заниматься исследованием загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония открытия состоялась 18 ноября. В ней приняли участие профессор Токийского научного института, известный ученый Нобутоши Нава, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков, преподаватели и студенты.

Глава вуза отметил, что проект открывает новый этап научного, образовательного и международного сотрудничества между Кыргызстаном и Японией. По его словам, инициатива имеет стратегическое значение и направлена на решение одной из самых острых экологических проблем региона.

В центре будут изучать влияние загрязненного воздуха на здоровье человека. В Оше, Бишкеке и других регионах установят специальные измерительные приборы внутри и снаружи жилых помещений для оценки качества воздуха. Команды проекта разработают стратегический план исследований. Японские ученые будут приезжать в КР и проводить работу совместно со специалистами ОшГУ. Полученные данные передадут профильным ведомствам в качестве рекомендаций.

Центр создан в рамках пятилетнего проекта по развитию системы оценки загрязнения воздуха на основе спутниковых данных и химико-транспортного моделирования, который ОшГУ реализует совместно с Токийским научным институтом. Трое сотрудников университета прошли обучение в Японии.

Проект финансируется Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Агентством науки и технологий Японии (JST). Его бюджет составляет $5 миллионов, на которые приобретено необходимое оборудование.

Инициатива реализуется совместно с Минздравом, Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора, Гидрометслужбой, Международной высшей школой медицины, мэрией Оша и международными партнерами. ОшГУ является основным исполнителем проекта.