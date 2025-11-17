Замглавы МВД Кыргызстана встретился с китайским бизнес-сообществом

Заместитель министра внутренних дел КР Нурбек Абдиев провел встречу с представителями китайского бизнес-сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных органов с компаниями, где трудятся иностранные специалисты, а также меры по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Нурбек Абдиев подчеркнул, что бизнес-структурам, привлекающим иностранных работников, важно проводить системную информационно-разъяснительную работу.

«Необходимо знакомить сотрудников с законодательством Кыргызской Республики, местными традициями и нормами общественной жизни. Это позволит избежать недопонимания и укрепить взаимное уважение», — отметил замминистра.

Он добавил, что главная цель совместной работы — поддержание стабильной и безопасной обстановки для всех граждан, включая иностранных специалистов, работающих в стране.