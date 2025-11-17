МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей

Министерство иностранных дел КР напомнило гражданам, находящимся за пределами страны, о необходимости заблаговременно проверить свои данные в списках избирателей перед досрочными парламентскими выборами, назначенными на 30 ноября 2025 года.

Как сообщили в ведомстве, проголосовать за границей можно на любом зарубежном участке, независимо от постановки на консульский учет. Для участия в голосовании необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Кыргызстане, предоставить биометрические данные и достичь 18-летнего возраста.

Проверить себя в списках избирателей можно на портале «Тизме» до 19 ноября 2025 года. В случае обнаружения ошибок избиратель вправе подать электронное заявление через «Кабинет избирателя».

МИД призвал кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся за рубежом, не откладывать проверку данных, чтобы избежать препятствий в день голосования.

За пределами страны создано 100 избирательных участков в 89 городах 34 государств. Больше всего участков открыто в России — 40, в Турции — 8, в Казахстане — 7, в США — 6, в Южной Корее — 4, в Италии — 3.

По два участка действуют в Германии, Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Один участок создан в Каире, Ашхабаде, Баку, Брюсселе, Будапеште, Вене, Дохе, Душанбе, Женеве, Исламабаде, Куала-Лумпуре, Лондоне, Минске, Нью-Дели, Париже, Ташкенте, Тегеране, Токио, Эль-Кувейте, Улан-Баторе, Софии, Варшаве, Праге и Братиславе.

Полный список адресов опубликован на сайте МИД.