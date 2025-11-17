14:31
Общество

Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с руководителями клубов Премьер-лиги

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел встречу с руководителями клубов, участвующих в чемпионате страны среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает КФС.

Во встрече приняли участие представители КФС, Кыргызской профессиональной футбольной лиги (КПФЛ), а также руководители клубов «Дордой», «Алга», «Илбирс», «Бишкек Сити», «Азиягол» (все — Бишкек), «Кыргызалтын» (Кара-Балта), «Абдыш-Ата» (Кант), «Талант» (Беш-Кунгей), «Нефтчи» (Кочкор-Ата), «Мурас Юнайтед» (Манас), «Узген», «Алай» и «ОшМУ» (Ош), «Барс» (Каракол), «Токтогул» (Токтогул) и «Азия» (Талас).

В КФС сообщили, что состав Премьер-лиги на следующий сезон расширен. После выхода «Токтогула» из Национальной лиги к турниру присоединился таласский клуб «Азия». Его создание поддержал Омурбек Бабанов. Таким образом, в новом сезоне в главном чемпионате страны сыграют 16 команд.

На встрече заслушаны отчет КПФЛ о сезоне-2025 и доклад Кыргызского футбольного союза по развитию футбольной инфраструктуры. Руководство КПФЛ также представило планы на спортивный сезон — 2026.

Кроме того, объявлено о переименовании чемпионатов:

• Премьер-лига станет Высшей лигой;
• Национальная лига — Первой лигой.

С нового сезона победитель Первой лиги будет напрямую выходить в Высшую лигу, а команда, занявшая последнее, 16-е, место, вылетит в Первую лигу.

Все изменения доведены до участников встречи.
Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с руководителями клубов Премьер-лиги
