Центральная Азия и Азербайджан: новый этап духовного наследия и просвещения

Ташкент в середине ноября стал точкой культурного притяжения всей Центральной Азии и Азербайджана. С 12 по 16 ноября здесь прошел международный конгресс «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии», объединивший около 300 выдающихся ученых, религиозных лидеров, писателей, художников, кинематографистов и деятелей культуры. Форум стал не просто местом обмена идеями — он стал символом нового этапа духовного и культурного сближения региона.

Фото 24.kg. Музей исламской цивилизации

Регион, вступающий в новую эпоху

В приветственном обращении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что в мире, где нарастают противоречия и конфликты, Центральная Азия демонстрирует пример созидательного диалога. История региона, богатая духовными традициями и опытом мирного сосуществования народов, вновь становится источником решений для современности.

«Мы должны опираться на науку, просвещение и взаимное согласие, чтобы сохранить мир и укрепить межцивилизационный диалог», — отметил узбекский лидер.

Он выразил уверенность, что форум станет площадкой для создания масштабных просветительских и исследовательских проектов, способных укрепить связи между странами региона и Азербайджаном.

Эти слова логично продолжают идеи статьи Шавката Мирзиеева «Центральная Азия на пороге новой эпохи», опубликованной накануне конгресса. В ней глава государства подчеркивает: Центральная Азия вступает в период динамических преобразований. За последние семь-восемь лет регион прошел путь от закрытости и взаимного недоверия к партнерству и взаимовыручке.

От границ к мостам сотрудничества

Главная идея нового регионального мышления — единство. Если прежде границы разделяли народы, то сегодня они становятся символом доверия.

Соглашение 2025 года о делимитации границ между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном стало исторической вехой, открывшей новую страницу соседских отношений. В результате создается регион, где политическая стабильность поднимает экономику: совокупный ВВП стран Центральной Азии достиг $520 миллиардов, внешний торговый оборот за восемь лет более чем удвоился, а промышленный рост, превышающий 6 процентов в год, значительно опережает мировые показатели.

Мировые партнеры сегодня смотрят на Центральную Азию как на единую силу, и это открывает путь к крупным инвестициям и новым форматам сотрудничества.

Новая политическая реальность изменила и подход к Афганистану. Государства региона впервые рассматривают его не как угрозу, а как платформу возможностей.

Голос интеллигенции: новые вызовы и горизонты

На конгрессе работали восемь тематических групп, где обсуждались сохранение исторического наследия региона; роль духовности в образовании; развитие библиотечного дела и оцифровка архивов; документальное и художественное кино; современное культурное телевещание; художественные школы Центральной Азии; участие молодежи в цифровую эпоху и развитие искусственного интеллекта; литература региона в контексте духовного возрождения.

Фото 24.kg. Международный конгресс

Каждое направление стало точкой соприкосновения культурных и научных институций стран Центральной Азии и Азербайджана.

На форуме выступили и представители творческой и научной элиты региона. Так, глава Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев подчеркнул историческую роль Ташкента как духовного центра и отметил особую актуальность сохранения культурного наследия в эпоху глобализации и искусственного интеллекта.

Фото 24.kg. Каныбек Иманалиев

«Впервые на такой площадке присутствуют деятели кино, искусства, литературы, науки и образования стран Центральной Азии и Азербайджана. Великие религиозные деятели обучались в Бухаресте. Сегодня многие стали получать религиозное образование в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии. Появились новые течения в исламе, которые искажают его традиционные каноны, угрожают национальной безопасности государств ЦА. Мы должны вместе противостоять таким угрозам.

Сегодня наступает век глобализации и искусственного интеллекта, когда есть риск исчезновения культуры малых народов. Только вместе мы можем сохранить великое духовное наследие стран Центральной Азии и Азербайджана. Без национальной идентичности наступает манкуртизм, о чем говорил великий Чингиз Айтматов», — заявил он.

Каныбек Иманалиев предложил создать региональную литературную премию — аналог Нобелевской — для государств Центральной Азии и Азербайджана, которая могла бы ежегодно вручаться к Ноорузу. Инициатива уже обсуждается на уровне экспертов.

Он также рассказал о планах отметить 100-летие Чингиза Айтматова в 2028 году на уровне Генассамблеи ООН. Эту инициативу Узбекистан пообещал поддержать.

Центр исламской цивилизации: важный символ просветительства

Специально к конгрессу в Ташкенте открыли Центр исламской цивилизации Узбекистана — масштабный культурно-образовательный комплекс, официальный запуск которого намечен на март 2026 года.

На площади в 10 гектаров создан уникальный музейный и исследовательский центр, собирающий воедино рукописи, артефакты, документы, отражающие многовековой вклад региона в развитие исламской науки и культуры. Здесь же расположен зал Священного Корана, где хранится одна из древнейших рукописей мира — «Мусхаф Усмана».

Фото 24.kg. Священная реликвия

Как отметил директор центра Фирдавс Абдухаликов, идея создания комплекса принадлежит президенту Узбекистана и озвучена еще в 2017-м на трибуне ООН: «Мы должны донести до мира истинную суть ислама — религии добра, мира и просвещения».

За восемь лет в проекте участвовали архитекторы и мастера из 40 государств. Для гостей конгресса организовали экскурсии и презентации, в том числе интерактивные инсталляции с «говорящими фигурами» на разных языках народов региона.

Среди таких фигур в музее фигурирует и руководитель кыргызского культурного центра в РУз Рахматулло Жапаров. Как рассказал 24.kg сам глава центра, он кыргыз в семи поколениях, проживает в Джизакской области.

Областной кыргызский культурный центр образован в 1992 году, а уже в 1995-м его организовали в Ташкенте. Руководитель отметил, что деятельность центра направлена на сохранение кыргызского языка, традиций и культуры кыргызского народа, его продвижение и популяризацию в Узбекистане. Они работают с молодежью, пытаются объединять кыргызов в РУз.

По официальным данным, в этой республике проживает более 300 тысяч кыргызов, в основном в Джизакской, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской областях и самом Ташкенте. Кыргызстан — наша родина, и мы всегда помним ее, у нас там есть родня, друзья. Мы часто бываем там. Рахматулло Жапаров

Глава центра отметил — они рады, что сейчас открыты все границы, налаживаются связи, и поблагодарил за это президентов.

В Узбекистане около 50 школ с кыргызским языком обучения, они обеспечены учебниками. В Джизакском районе есть село Манас, там организован ансамбль «Маржан», состоящий из 20-30 молодых людей. Он считается одним из образцовых, добавил он.

Форум, который формирует будущее региона

Международный конгресс в Ташкенте стал важным этапом на пути к укреплению культурного единства региона. Он прошел накануне VII Консультативной встречи глав стран Центральной Азии и стал интеллектуальной основой для дальнейшей политической и культурной интеграции.

В эпоху глобальных вызовов Центральная Азия и Азербайджан демонстрируют, что духовное наследие — не прошлое, а ресурс будущего, и единство, основанное на просвещении и уважении, — это стратегический выбор, определяющий судьбу региона на десятилетия вперед.