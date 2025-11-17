Центральная Азия и Азербайджан: новый этап духовного наследия и просвещения

Ташкент в середине ноября стал точкой культурного притяжения всей Центральной Азии и Азербайджана. С 12 по 16 ноября здесь прошел международный конгресс «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии», объединивший около 300 выдающихся ученых, религиозных лидеров, писателей, художников, кинематографистов и деятелей культуры. Форум стал не просто местом обмена идеями — он стал символом нового этапа духовного и культурного сближения региона.
Регион, вступающий в новую эпохуВ приветственном обращении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что в мире, где нарастают противоречия и конфликты, Центральная Азия демонстрирует пример созидательного диалога. История региона, богатая духовными традициями и опытом мирного сосуществования народов, вновь становится источником решений для современности.
«Мы должны опираться на науку, просвещение и взаимное согласие, чтобы сохранить мир и укрепить межцивилизационный диалог», — отметил узбекский лидер.
Он выразил уверенность, что форум станет площадкой для создания масштабных просветительских и исследовательских проектов, способных укрепить связи между странами региона и Азербайджаном.
Эти слова логично продолжают идеи статьи Шавката Мирзиеева «Центральная Азия на пороге новой эпохи», опубликованной накануне конгресса. В ней глава государства подчеркивает: Центральная Азия вступает в период динамических преобразований. За последние семь-восемь лет регион прошел путь от закрытости и взаимного недоверия к партнерству и взаимовыручке.
От границ к мостам сотрудничестваГлавная идея нового регионального мышления — единство. Если прежде границы разделяли народы, то сегодня они становятся символом доверия.
Соглашение 2025 года о делимитации границ между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном стало исторической вехой, открывшей новую страницу соседских отношений. В результате создается регион, где политическая стабильность поднимает экономику: совокупный ВВП стран Центральной Азии достиг $520 миллиардов, внешний торговый оборот за восемь лет более чем удвоился, а промышленный рост, превышающий 6 процентов в год, значительно опережает мировые показатели.
Мировые партнеры сегодня смотрят на Центральную Азию как на единую силу, и это открывает путь к крупным инвестициям и новым форматам сотрудничества.
Новая политическая реальность изменила и подход к Афганистану. Государства региона впервые рассматривают его не как угрозу, а как платформу возможностей.
Голос интеллигенции: новые вызовы и горизонтыНа конгрессе работали восемь тематических групп, где обсуждались сохранение исторического наследия региона; роль духовности в образовании; развитие библиотечного дела и оцифровка архивов; документальное и художественное кино; современное культурное телевещание; художественные школы Центральной Азии; участие молодежи в цифровую эпоху и развитие искусственного интеллекта; литература региона в контексте духовного возрождения.
На форуме выступили и представители творческой и научной элиты региона. Так, глава Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев подчеркнул историческую роль Ташкента как духовного центра и отметил особую актуальность сохранения культурного наследия в эпоху глобализации и искусственного интеллекта.
«Впервые на такой площадке присутствуют деятели кино, искусства, литературы, науки и образования стран Центральной Азии и Азербайджана. Великие религиозные деятели обучались в Бухаресте. Сегодня многие стали получать религиозное образование в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии. Появились новые течения в исламе, которые искажают его традиционные каноны, угрожают национальной безопасности государств ЦА. Мы должны вместе противостоять таким угрозам.
Сегодня наступает век глобализации и искусственного интеллекта, когда есть риск исчезновения культуры малых народов. Только вместе мы можем сохранить великое духовное наследие стран Центральной Азии и Азербайджана. Без национальной идентичности наступает манкуртизм, о чем говорил великий Чингиз Айтматов», — заявил он.
Он также рассказал о планах отметить 100-летие Чингиза Айтматова в 2028 году на уровне Генассамблеи ООН. Эту инициативу Узбекистан пообещал поддержать.
Центр исламской цивилизации: важный символ просветительстваСпециально к конгрессу в Ташкенте открыли Центр исламской цивилизации Узбекистана — масштабный культурно-образовательный комплекс, официальный запуск которого намечен на март 2026 года.
На площади в 10 гектаров создан уникальный музейный и исследовательский центр, собирающий воедино рукописи, артефакты, документы, отражающие многовековой вклад региона в развитие исламской науки и культуры. Здесь же расположен зал Священного Корана, где хранится одна из древнейших рукописей мира — «Мусхаф Усмана».
За восемь лет в проекте участвовали архитекторы и мастера из 40 государств. Для гостей конгресса организовали экскурсии и презентации, в том числе интерактивные инсталляции с «говорящими фигурами» на разных языках народов региона.
Среди таких фигур в музее фигурирует и руководитель кыргызского культурного центра в РУз Рахматулло Жапаров. Как рассказал 24.kg сам глава центра, он кыргыз в семи поколениях, проживает в Джизакской области.
Областной кыргызский культурный центр образован в 1992 году, а уже в 1995-м его организовали в Ташкенте. Руководитель отметил, что деятельность центра направлена на сохранение кыргызского языка, традиций и культуры кыргызского народа, его продвижение и популяризацию в Узбекистане. Они работают с молодежью, пытаются объединять кыргызов в РУз.
По официальным данным, в этой республике проживает более 300 тысяч кыргызов, в основном в Джизакской, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской областях и самом Ташкенте. Кыргызстан — наша родина, и мы всегда помним ее, у нас там есть родня, друзья. Мы часто бываем там.Рахматулло Жапаров
Глава центра отметил — они рады, что сейчас открыты все границы, налаживаются связи, и поблагодарил за это президентов.
В Узбекистане около 50 школ с кыргызским языком обучения, они обеспечены учебниками. В Джизакском районе есть село Манас, там организован ансамбль «Маржан», состоящий из 20-30 молодых людей. Он считается одним из образцовых, добавил он.
Форум, который формирует будущее регионаМеждународный конгресс в Ташкенте стал важным этапом на пути к укреплению культурного единства региона. Он прошел накануне VII Консультативной встречи глав стран Центральной Азии и стал интеллектуальной основой для дальнейшей политической и культурной интеграции.
В эпоху глобальных вызовов Центральная Азия и Азербайджан демонстрируют, что духовное наследие — не прошлое, а ресурс будущего, и единство, основанное на просвещении и уважении, — это стратегический выбор, определяющий судьбу региона на десятилетия вперед.