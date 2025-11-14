Выборы в ЖК. Один из кандидатов снялся с гонки

Отменена регистрация кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 20 Алдаяра Мирзабекова. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, Алдаяр Мирзабеков с заявлением об отказе от участия в выборах обратился 13 ноября.

Напомним, досрочные выборы депутатов парламента состоятся 30 ноября. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала кандидатами в депутаты ЖК 467 человек, из них 276 мужчин и 191 женщина. В среднем по стране на один мандат приходится 5,2 претендента.