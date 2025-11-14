22:39
Ученые впервые проанализировали ДНК Гитлера. Что они обнаружили

Ученые впервые проанализировали ДНК Гитлера, и с высокой долей вероятности выяснилось, что он страдал редким синдромом, который может приводить к неполному половому развитию и даже к аномально малому размеру полового члена. Об этом пишет BBC News.

Помимо этого, у него была генетическая предрасположенность к определенным психическим расстройствам.

Исследование представлено в документальном фильме популярного британского телеканала Channel 4 Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator («ДНК Гитлера: код диктатора»).
