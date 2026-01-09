19:36
Общество

Ученые нашли следы на рисунке да Винчи и близки к разгадке ДНК гения

Следы ДНК обнаружены на рисунке предполагаемого авторства Леонардо да Винчи, пишет DW.

Предварительное исследование выявило связь между образцом на листе и генетическим материалом семьи художника. Полученные результаты еще требуют тщательной проверки.

Международной исследовательской группой руководил американский ученый Хариндер Сингх из института Дж. Крейга Вентера. Его команда изучала рисунок головы ребенка из частной коллекции «Святой младенец». Ученые взяли микроскопические образцы с лицевой и оборотной сторон листа. Помимо ДНК бактерий, грибов, растений и животных, обнаружен и человеческий генетический материал.

Впрочем, есть проблема — точное авторство рисунка неизвестно, искусствоведы лишь предположительно приписывают эту работу да Винчи. Кроме того, фрагменты ДНК сильно повреждены и теоретически могли принадлежать разным людям, которые прикасались к объектам на протяжении веков.

В исследовательскую группу входят более 30 ученых из разных стран, включая генетиков, антропологов, археологов и искусствоведов. Среди прочего, они планируют проанализировать ДНК пятнадцати живущих сегодня мужчин — потомков да Винчи по отцовской линии.
