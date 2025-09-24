12:13
Власть

ГКНБ разрешили проводить платные ДНК-тесты для населения

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании приняли в третьем чтении поправки в Закон «Об органах национальной безопасности».

Уточняется, что документ дополняется статьей, которая дает органам нацбезопасности право «проводить судебно-экспертные, криминалистические и другие виды исследований, в том числе на договорной основе, производство и оплата которых осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере оказания государственных услуг».

Ранее представители ГКНБ отмечали, что в структуре ведомства в 2024 году развернута первая в стране лаборатория по анализу ДНК человека, и для поддержания ее полноценной работы необходимо ввести платные услуги, чтобы покупать дорогостоящие реактивы и расходные материалы.

Далее законопроект будет направлен на подпись президенту. 
