Ученые впервые создали эмбрион, использовав ДНК из клеток кожи человека. Об этом пишет BBC News.

Технология может помочь бороться с бесплодием, вызванным возрастом или болезнями, потому что она позволяет использовать практически любые клетки тела для того, чтобы создать новую жизнь. Например, при помощи этого метода у однополых пар будет возможность иметь ребенка, генетически родственного им.

Правда, прежде чем эту технологию смогут использовать клиники репродуктивного здоровья, ее еще надо будет доработать, а на это может уйти лет десять.

Эксперты говорят, что это значительный прорыв. Однако ученые отмечают, что в подобных случаях необходимо открыто обсуждать с обществом, какие новые возможности предоставляет человечеству наука.