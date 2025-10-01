21:32
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

Ученые впервые создали эмбрион, использовав ДНК из клеток кожи человека

Ученые впервые создали эмбрион, использовав ДНК из клеток кожи человека. Об этом пишет BBC News.

Технология может помочь бороться с бесплодием, вызванным возрастом или болезнями, потому что она позволяет использовать практически любые клетки тела для того, чтобы создать новую жизнь. Например, при помощи этого метода у однополых пар будет возможность иметь ребенка, генетически родственного им.

Правда, прежде чем эту технологию смогут использовать клиники репродуктивного здоровья, ее еще надо будет доработать, а на это может уйти лет десять.

Эксперты говорят, что это значительный прорыв. Однако ученые отмечают, что в подобных случаях необходимо открыто обсуждать с обществом, какие новые возможности предоставляет человечеству наука.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345642/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ разрешили проводить платные ДНК-тесты для населения
В Кембридже приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК
ГКНБ предлагает проводить в своей лаборатории платные ДНК-анализы
В США судмедэксперт подделала 654 ДНК-теста, чтобы «раскрыть» уголовные дела
МВД Кыргызстана планирует построить ДНК-лабораторию
МВД планирует открыть ДНК-лабораторию. Надо $2 миллиона
Ученые из Канады создали из ДНК самую маленькую антенну в мире
Полиция Австралии научилась предсказывать внешность преступников по ДНК
Американские ученые воссоздали лица трех древнеегипетских мумий
В Кыргызстане планируют в 2018 году начать делать ДНК-исследования
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
1 октября, среда
21:22
«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане: просто поломался «Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистан...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 октября: дожди
20:41
Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси
20:24
Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля
20:15
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну