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Власть

ГКНБ предлагает проводить в своей лаборатории платные ДНК-анализы

ГКНБ предлагает проводить платные молекулярно-генетические (ДНК) исследования для граждан у себя в лаборатории. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается внести изменения в законы «О судебно-экспертной деятельности» и «Об органах национальной безопасности».

В ведомстве отмечают, что в 2024 году в соответствующем подразделении ГКНБ развернута лаборатория по анализу ДНК человека.

«Лаборатория позволяет проводить молекулярно-генетические исследования следов и выделений человека на предмет составления ДНК-профиля человека — «генотипирование», то есть определение биологического родства и криминалистические исследования объектов биологического происхождения, изъятых с мест происшествия, на предмет идентификации личности», — сказали в госкомитете.

По их данным, проведение такого вида анализа является актуальным решением поиска современных и эффективных методов в предупреждении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Для современных методов ДНК-анализа достаточно даже нескольких капель крови, слюны, пота на одежде, бумаге, стакане и других различных носителях, волос с корнем, отрезанного ногтя, выкуренной сигареты, предметов личного потребления, использования и так далее.

На сегодня данная лаборатория является первой и единственной в своем роде лабораторией по ДНК-анализу и не имеет аналогов в нашей стране.

В спецслужбах отметили, что по указанному роду судебной экспертизы граждане КР в настоящее время вынуждены обращаться в экспертные лаборатории зарубежных государств.

Подчеркивается, что для дальнейшей полноценной работы ДНК-лаборатории и поддержания ее работоспособности также необходимо периодически приобретать дорогостоящие реактивы и расходные материалы. Предлагаемые изменения также направлены в первую очередь на создание условий для непрерывного развития профессиональных навыков и знаний сотрудников органов национальной безопасности, а также на своевременное обновление материально-технической базы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321386/
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