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Общество

В Кембридже приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК

В Кембридже запущен беспрецедентный в научной истории и весьма неоднозначный проект, в рамках которого ученые надеются с нуля собрать структурные компоненты ДНК человека из составляющих их исходных химических элементов. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

До самого последнего времени любые исследования в этой области были категорически запрещены из-за опасений, что редактирование человеческого генома может в итоге привести к созданию так называемых дизайнерских детей (с заранее запрограммированными характеристиками) или к каким-либо нежелательным — непредсказуемым и необратимым — изменениям в будущем.

Однако теперь британский Wellcome Trust — крупнейшая медицинская благотворительная организация мира — выделила на проект первые 10 миллионов фунтов (около $13,7 миллиона), объяснив это тем, что потенциальные выгоды от этой работы существенно превышают сопутствующие риски, так как позволят значительно ускорить поиск лекарств от целого ряда неизлечимых на сегодня генетических заболеваний.

По словам одного из ведущих участников проекта Джулиана Сейла из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже, это исследование станет следующим гигантским скачком в биологии, выведя эту науку на новый уровень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334353/
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