Выборы в ЖК. В Кыргызстане откроют 26 участков для дистанционного голосования

Расширяя возможности избирательных прав граждан, с учетом предложений органов местного самоуправления, принято решение образовать участки по дистанционному голосованию в Бишкеке и Оше, а также в семи областях страны на досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, окружным избирательным комиссиям поручено образовать составы УИК.

«Государственные органы и МСУ обязаны оказывать содействие в выделении помещений для размещения участковых избирательных комиссий по дистанционному голосованию, обеспечить их бесперебойной электроэнергией, средствами связи, материально-техническими средствами. Окружным комиссиям поручено провести среди избирателей информационно-разъяснительные работы об участках по дистанционному голосованию», — говорится в сообщении.