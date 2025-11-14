22:39
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Выборы в ЖК. В Кыргызстане откроют 26 участков для дистанционного голосования

Расширяя возможности избирательных прав граждан, с учетом предложений органов местного самоуправления, принято решение образовать участки по дистанционному голосованию в Бишкеке и Оше, а также в семи областях страны на досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, окружным избирательным комиссиям поручено образовать составы УИК.

«Государственные органы и МСУ обязаны оказывать содействие в выделении помещений для размещения участковых избирательных комиссий по дистанционному голосованию, обеспечить их бесперебойной электроэнергией, средствами связи, материально-техническими средствами. Окружным комиссиям поручено провести среди избирателей информационно-разъяснительные работы об участках по дистанционному голосованию», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351003/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации
Выборы в ЖК. Один из кандидатов снялся с гонки
Выборы в ЖК. Бишкекская ТИК пополняет свой резерв
Подкуп избирателей. ЦИК разрешила задержать Бахтияра Бообекова
Выборы ЖК. Медработники должны соблюдать политический нейтралитет
Выборы в ЖК. Дебаты кандидатов начнутся сегодня на телеканалах «ЭлТР» и «УТРК»
Неприкасаемых нет. Председатель ЦИК обратился к кандидатам в депутаты ЖК
Религия, ОПГ, судимость. Почему ЦИК отказала некоторым кандидатам в регистрации
Парламентские выборы в Кыргызстане: короткая кампания и скромные ожидания
Адылбек Касымалиев встретился с главой миссии наблюдателей СНГ Игорем Петришенко
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
22:29
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение...
22:08
Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света
22:05
Выборы в ЖК. Один из кандидатов снялся с гонки
21:47
Ученые впервые проанализировали ДНК Гитлера. Что они обнаружили
21:24
Выборы в ЖК. В Кыргызстане откроют 26 участков для дистанционного голосования