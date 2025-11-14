Выборы в ЖК. Бишкекская ТИК пополняет свой резерв

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявляет прием документов от граждан и политических партий в резерв Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, ТИК формируется на пять лет в составе одной второй представителей от политических партий и одной второй — от представителей органов местного самоуправления.

«В настоящее время Бишкекской ТИК необходимо доукомплектовать резерв в связи с отсутствием там представителей от политических партий и органов местного самоуправления. Членами избирательной комиссии не могут быть депутат ЖК и местного кенеша, должностное лицо, судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий, кандидат и его представитель, лицо, имеющее гражданство иного государства, лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке, член другой избирательной комиссии, лица, досрочно освобожденные от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении.

Политпартиям необходимо представить документы до 12.00 17 ноября. Гражданам, общественным объединениям до 18.00 14 ноября.

Перечень документов в резерв Бишкекской ТИК:

заявление кандидата о согласии работать в составе территориальной избирательной комиссии и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;

копия паспорта;

биография с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);

контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов;

протокол субъекта выдвижения.

В составе ТИК может быть не более одного представителя от каждой политической партии.