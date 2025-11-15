В Бишкеке 15 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя совета по делам религий при Совете министров СССР.

Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.

Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие.

Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

C 1958-го занимался педагогической деятельностью.

Умер 29 июля 2010 года.

