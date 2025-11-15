00:23
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карыбек Молдобаев

Фото из интернета. Карыбек Молдобаев

Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.

Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.

В 1985-м избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987 году назначен заместителем председателя совета по делам религий при Совете министров СССР.

В 1995-м решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Умер 21 декабря 2014 года.

Родился певец Марлен Темирбеков

Фото из книги Ирины Елецкой «Корифеи Кыргызской национальной консерватории». Марлен Темирбеков

Родился 15 ноября 1933 года. Певец (баритон), народный артист Киргизской ССР, выдающийся деятель национальной музыкальной культуры, профессор.

Исполнил такие баритоновые партии классического и национального репертуара, как Жермон в «Травиате», Валентин в «Фаусте», Фигаро в «Севильском цирюльнике», князь Елецкий в «Пиковой даме», Канчоро в кыргызской опере «Айчурек», Сары в «Токтогуле», Данияр в «Джамиле», Чубак в «Манасе» и другие.

Партнерами Марлена Темирбекова по сцене Кыргызского оперного театра были солистки Большого театра СССР Ирина Масленникова, Тамара Милашкина, Евгения Мирошниченко.

C 1958-го занимался педагогической деятельностью.

Умер 29 июля 2010 года.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

