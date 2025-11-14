11:59
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией

Мужчины приходят к урологу с многими проблемами, но в последнее время чаще обращаются из-за проблемы с потенцией — эректильной дисфункцией. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил уролог-андролог Калыс Кырбашев.

По его словам, из-за половой слабости могут начаться семейные, психологические проблемы.

«У молодых пациентов в 80 процентах случаев это больше психологическая проблема, учитывая современные условия, ежедневный стресс и скорость жизни. При обследовании физиологических нарушений у них мы не находим, анализы, уровень половых гормонов, УЗИ и другие исследования в пределах нормы. Значит, человеку нужна больше психологическая помощь, нежели медикаментозная», — сказал Калыс Кырбашев.

Читайте по теме
Бесплодие, импотенция, рак — уролог о мужском здоровье

Он добавил, что в старшем возрасте причины больше физиологические, связанные с сопутствующими заболеваниями — повышением уровня артериального давления, сахарным диабетом и другими возрастными изменениями организма. На ранних стадиях заболевания, по словам специалиста, могут помочь многим пациентам.

«К урологу можно обращаться в любом возрасте. К примеру, подростки чаще всего обращаются к врачу из-за варикоцеле — расширения вен яичек. В этом возрасте нужно обращать особое внимание на яички, их размеры. Это заболевание может привести к атрофии яичек и бесплодию в будущем. Поэтому важно при симптомах обращаться к специалистам. Урологи занимаются не только мужской половой системой, но и мочевыводящей», — отметил Калыс Кырбашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350863/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Половина случаев бесплодия пар связана с мужским здоровьем — уролог
Заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане растет
В Кыргызстане снижается алкогольная зависимость, исключение — Баткен
Заболеваемость туберкулезом в КР незначительно снизилась, а смертность выросла
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Пережить зиму без болезней: советы терапевта Центра семейной медицины
В Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения
О важных симптомах рака молочной железы напомнили медики
Бесплодие, импотенция, рак — уролог о мужском здоровье
В рамках месячника более 680 тысяч мужчин проверили здоровье
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
11:58
В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припарков...
11:52
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
11:49
Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией
11:29
G20 впервые в истории пройдет без лидеров трех крупнейших стран — США, РФ и КНР
11:23
В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино