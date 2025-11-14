Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией

Мужчины приходят к урологу с многими проблемами, но в последнее время чаще обращаются из-за проблемы с потенцией — эректильной дисфункцией. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил уролог-андролог Калыс Кырбашев.

По его словам, из-за половой слабости могут начаться семейные, психологические проблемы.

«У молодых пациентов в 80 процентах случаев это больше психологическая проблема, учитывая современные условия, ежедневный стресс и скорость жизни. При обследовании физиологических нарушений у них мы не находим, анализы, уровень половых гормонов, УЗИ и другие исследования в пределах нормы. Значит, человеку нужна больше психологическая помощь, нежели медикаментозная», — сказал Калыс Кырбашев.

Он добавил, что в старшем возрасте причины больше физиологические, связанные с сопутствующими заболеваниями — повышением уровня артериального давления, сахарным диабетом и другими возрастными изменениями организма. На ранних стадиях заболевания, по словам специалиста, могут помочь многим пациентам.

«К урологу можно обращаться в любом возрасте. К примеру, подростки чаще всего обращаются к врачу из-за варикоцеле — расширения вен яичек. В этом возрасте нужно обращать особое внимание на яички, их размеры. Это заболевание может привести к атрофии яичек и бесплодию в будущем. Поэтому важно при симптомах обращаться к специалистам. Урологи занимаются не только мужской половой системой, но и мочевыводящей», — отметил Калыс Кырбашев.