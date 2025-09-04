За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек

Вырубка лесов стала причиной полумиллиона смертей за 20 лет. Об этом говорится в исследовании Nature Climate Change.

Ученые установили, что расчистка земель повышает температуру в Амазонии, Конго и Юго-Восточной Азии: исчезает тень, снижается уровень осадков и возрастает риск пожаров. На локальное потепление, вызванное вырубкой, приходится более трети роста температуры, с которым сталкиваются жители этих регионов — вдобавок к глобальному изменению климата.

С 2001 по 2020 год около 345 миллионов человек испытали на себе последствия локального потепления. Для 2,6 миллиона человек температура выросла еще на 3 градуса, что во многих случаях оказалось смертельно опасным.

В среднем вырубка лесов стала причиной 28,3 тысячи смертей ежегодно. Больше половины случаев пришлись на Юго-Восточную Азию, треть — на Африку, остальные — на Центральную и Южную Америку.

Авторы из Бразилии, Ганы и Великобритании сопоставили статистику смертности с температурными изменениями в районах массовой вырубки. Это первое исследование, которое подсчитало прямое число жертв.

Профессор Доминик Спраклен из Университета Лидса подчеркнул, что локальные последствия обезлесения недооцениваются, поскольку внимание чаще сосредоточено на глобальном климате и интересах агробизнеса.

В пример он привел бразильский штат Мату-Гросу, где леса массово вырубались ради соевых плантаций. По его словам, сохранение тропического полога спасает жизни и поддерживает сельское хозяйство: леса регулируют температуру, приносят дожди и обеспечивают продовольственную безопасность местных сообществ.