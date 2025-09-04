16:37
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек

Вырубка лесов стала причиной полумиллиона смертей за 20 лет. Об этом говорится в исследовании Nature Climate Change.

Nature Climate Change
Фото Nature Climate Change. За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек

Ученые установили, что расчистка земель повышает температуру в Амазонии, Конго и Юго-Восточной Азии: исчезает тень, снижается уровень осадков и возрастает риск пожаров. На локальное потепление, вызванное вырубкой, приходится более трети роста температуры, с которым сталкиваются жители этих регионов — вдобавок к глобальному изменению климата.

С 2001 по 2020 год около 345 миллионов человек испытали на себе последствия локального потепления. Для 2,6 миллиона человек температура выросла еще на 3 градуса, что во многих случаях оказалось смертельно опасным.

В среднем вырубка лесов стала причиной 28,3 тысячи смертей ежегодно. Больше половины случаев пришлись на Юго-Восточную Азию, треть — на Африку, остальные — на Центральную и Южную Америку.

Авторы из Бразилии, Ганы и Великобритании сопоставили статистику смертности с температурными изменениями в районах массовой вырубки. Это первое исследование, которое подсчитало прямое число жертв.

Профессор Доминик Спраклен из Университета Лидса подчеркнул, что локальные последствия обезлесения недооцениваются, поскольку внимание чаще сосредоточено на глобальном климате и интересах агробизнеса.

В пример он привел бразильский штат Мату-Гросу, где леса массово вырубались ради соевых плантаций. По его словам, сохранение тропического полога спасает жизни и поддерживает сельское хозяйство: леса регулируют температуру, приносят дожди и обеспечивают продовольственную безопасность местных сообществ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342104/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Лесная служба ответила на сообщения о вырубке деревьев в Кегети
На Иссык-Куле жителя села Ак-Дебе задержали за незаконную вырубку деревьев
В Кыргызстане за два месяца выявили больше 30 фактов незаконной вырубки леса
Милиция проверяет факт вырубки леса в ущелье Алтын-Арашан
С начала года в Кыргызстане браконьеры вырубили почти 2 тысячи деревьев
В Токмакском лесхозе погибло более 10 гектаров саженцев
В Джалал-Абадской области уничтожили часть уникального орехового леса
В Джалал-Абадской области выявили факты массовой вырубки деревьев
Житель Джети-Огузского района незаконно вырубил 25 тянь-шаньских елей
На Иссык-Куле у жителя села Сары-Камыш нашли незаконно срубленные деревья
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
16:36
Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргы...
16:29
Кыргызстанцев приглашают принять участие в IX «Среднеазиатской Романсиаде»
16:24
ГКНБ сообщил о задержании в Кыргызстане члена МТО «Исламское государство»
16:13
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
16:10
За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек