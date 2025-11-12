13:43
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения

Кыргызстанцев призывают хотя бы частично устанавливать датчики движения и таким образом экономить на освещении. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник производственно-технического отдела Бишкекcкого предприятия электрических сетей Замирбек Темирбеков.

По его словам, БПЭС установило на административных зданиях 110 датчиков движения и провело мониторинг.

«Мощность одной лампочки — 48 ватт, в рабочее время она горит восемь часов, а после установки датчика — всего четыре часа, то есть вдвое меньше. Таким образом БПЭС сэкономило 5,5 тысячи киловатт-часов за год», — сказал Замирбек Темирбеков.

Читайте по теме
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7

Он добавил, что на балансе предприятия стоит 133 школы, 306 детсадов, 48 бань, 88 саун и 92 больницы.

«Даже при частичном внедрении датчиков движения и систем автоматического управления освещением на данных объектах возможно достичь значительного снижения потребления электроэнергии и уменьшить затраты на ее оплату», — отметил Замирбек Темирбеков.

Начальник отдела реализации электроэнергии БПЭС Айгуль Буланова добавила, что по распоряжению кабмина во всех госорганах тоже должны устанавливать датчики движения, поскольку «темные коридоры освещаются круглые сутки».

Ранее президент КР Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350617/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии
Дайырбек Орунбеков объяснил причины отключений электричества в Кыргызстане
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров
Глава Минэнерго призывает владельцев кафе экономить на наружном освещении
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
13:36
В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
13:10
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
13:08
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
13:00
В Бишкеке немного потеплеет. Прогноз погоды на 13-16 ноября
12:29
«Из разных мультивселенных» — продюсер Бахтияр Матянью о роли Рузиля Минекаева